La escapada económica en Buenos Aires que es la opción perfecta para ir con los más chicos

Un enorme predio al aire libre que combina historia, cultura e interacción con las prácticas ciudadanas.

Una salida ideal para disfrutar en familia, cerca de Buenos Aires. Imagen: Argentina.gob.ar

Existen lugares ideales para hacer turismo en Buenos Aires sin alejarse demasiado de la ciudad, y uno de ellos se convirtió en el favorito de las familias para disfrutar el fin de semana. Cuando los días se prestan para actividades al aire libre, nada mejor que elegir un destino rodeado de verde, entretenido y con propuestas educativas.

La República de los Niños, un clásico de la provincia, vuelve a destacarse como una de las escapadas más recomendadas por su cercanía con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su historia única y su enfoque pensado especialmente para el público infantil. Es una alternativa económica, segura y repleta de actividades que combinan diversión y aprendizaje.

República de los Niños Con distintas actividades, es una de las opciones más divertidas para las familias en Buenos Aires. Imagen: Info La Plata Dónde se ubica la República de los Niños La República de los Niños se encuentra en Gonnet, una localidad del partido de La Plata, a unos 50 minutos del centro porteño. Forma parte de la zona norte platense, una región caracterizada por sus amplios espacios verdes y su ambiente familiar.

A menos de 30 kilómetros, se pueden visitar lugares como el casco urbano de La Plata (con su imponente Catedral, el Museo de Ciencias Naturales y el Paseo del Bosque), así como las localidades de City Bell y Villa Elisa, reconocidas por su gastronomía y propuestas culturales.

Qué se puede hacer en la República de los Niños Dentro del predio, los visitantes pueden recorrer un auténtico parque temático educativo, con edificaciones que reproducen instituciones de un país en miniatura: una Casa de Gobierno, un Banco, una Legislatura y hasta un Palacio de Justicia, donde los niños aprenden jugando cómo funcionan las estructuras democráticas.

El lugar también ofrece un tren interno que recorre el parque, un lago con botes, espacios de juegos tradicionales, plazas temáticas y un parque de diversiones con entretenimientos mecánicos. Durante todo el año se organizan talleres, espectáculos infantiles, ferias gastronómicas y actividades recreativas al aire libre. Además, cuenta con zonas de descanso, parrillas, locales de comida y amplios sectores arbolados ideales para hacer picnic, lo que lo convierte en una propuesta completa para pasar el día en familia. Cómo ir hasta la República de los Niños La forma más rápida y directa de llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es en auto por la Autopista Buenos Aires–La Plata. Luego de unos 50 kilómetros, se debe tomar la salida de Villa Elisa hacia Camino Centenario y continuar unos minutos hasta la localidad de Gonnet. Al llegar, se debe cruzar hacia el Camino General Belgrano donde se encuentra el acceso principal al predio y una calle posible es la 511. El recorrido dura alrededor de 50 minutos, según el tráfico, y está completamente señalizado, lo que hace que el viaje sea cómodo y sencillo para quienes buscan una escapada corta, económica y perfecta para disfrutar en familia.