La provincia de Buenos Aires lanzó créditos y promociones para impulsar la temporada de verano 2026: cómo adherirse y opciones

Banco Provincia presentó una línea de préstamos personales, beneficios con tarjetas y descuentos en Cuenta DNI para fortalecer el turismo en la Costa Atlántica.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, se dirige a los asistentes durante la presentación del programa “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinado a impulsar el turismo bonaerense en la temporada 2026

Con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica , el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa ; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo ; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez , encabezaron este miércoles la presentación de un paquete de beneficios para la temporada de verano 2026. El anuncio fue dirigido a empresarios del sector turístico y representantes de cámaras empresarias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

También participaron los intendentes Gustavo Barrera, de Villa Gesell, y Sebastián Ianantuony, de General Alvarado .

“Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el gobernador Axel Kicillof , tiene como objetivo acompañar al turismo en la provincia de Buenos Aires, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y también muchos municipios”, explicó el ministro Costa.

El funcionario advirtió que “la situación del sector turístico es crítica”. Y agregó: “Venimos de dos temporadas muy malas: las familias argentinas han perdido capacidad de ahorro y quienes todavía pueden tomarse unos días ajustan sus gastos y reducen el consumo sistemáticamente. Esto se ve agravado por la ausencia de una política nacional destinada a incentivar el turismo interno, cuando la provincia es el principal destino que eligen las y los turistas argentinos”.

Por su parte, Cuattromo, destacó: “Cada una de las herramientas que presentamos surge del trabajo permanente con los sectores y del diálogo constante que tenemos a lo largo del año. En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad, que tengan sentido y que lleguen a cada rincón del territorio bonaerense. Ese es el compromiso de Banco Provincia : ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan”.

Banco provincia Temporada Verano El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, durante la presentación del programa “Tu préstamo acá: Especial Verano”

Durante diciembre, enero y febrero, Banco Provincia pondrá en marcha una serie de iniciativas que incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI. Las medidas buscan dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

Novedades

Entre las novedades se presentó la línea de préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Los créditos alcanzan hasta dos millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, tasas preferenciales para quienes cobren sus haberes en la entidad y gestión 100% digital. El préstamo se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.

También se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas. Además, el programa “Mesumo Navidad” permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Con estas acciones, la banca pública bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo económico regional y el acompañamiento a las familias en la planificación de sus vacaciones. La presentación marca el inicio de una temporada en la que la gestión provincial de Axel Kicillof busca reactivar el turismo, la producción, el empleo y la actividad comercial.

Cómo acceder a los créditos y beneficios

La línea “Tu préstamo acá: Especial Verano” permite financiar la compra de servicios turísticos y recreativos —como alojamiento, alquiler de carpas, sombrillas y hospedajes— ofrecidos por empresas adheridas. Los montos llegan hasta dos millones de pesos, con plazos de 3, 6, 9 y 12 meses y tasas de interés desde 56%.

Banco Provincia 3 Juan Cuattromo, durante la presentación de los beneficios de Cuenta DNI y el programa “Tu préstamo acá: Especial Verano”, orientados a impulsar el turismo y el consumo

Por ejemplo, una persona puede contratar un servicio en un balneario, como el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio ofrece una financiación personalizada según el perfil crediticio del cliente, con plazos y montos específicos, que se visualizan en Cuenta DNI o en el home banking. El usuario tiene hasta el final del día para aceptarla y el dinero se acredita al comercio al día siguiente.

Promociones para la temporada 2026

Tarjetas

Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés, en ventas presenciales, online y telefónicas.

Automotor y gomerías: hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Balnearios: hasta 6 cuotas sin interés.

Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias y librerías, del 20 al 23 de diciembre y el 5 de enero de 2026.

Cuenta DNI

Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y otros rubros.

Beneficios especiales en zonas turísticas.

Eventos gratuitos para la comunidad Cuenta DNI.

Programa Mesumo Navidad

Vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%, con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

Canje del 1 al 10 de cada mes hasta agotar stock, utilizables del 15 al 30.

Acumulables con otros beneficios de Cuenta DNI.

Estas medidas integran una estrategia provincial que busca sostener la actividad económica en los principales destinos turísticos bonaerenses, promover el consumo y brindar facilidades a quienes planifican sus vacaciones para el próximo verano.