La escapada económica y cerca de Buenos Aires para descansar en familia sin gastar de más

Turismo cerca de Buenos Aires con paisajes únicos, actividades al aire libre y tranquilidad sin gastar una fortuna: ideal para recargar energías.

Disfrutá del auge del Turismo local con opciones accesibles en la costa de Buenos Aires, perfectas para desconectar sin afectar tu bolsillo. Wikipedia

En la provincia de Buenos Aires, algunos rincones siguen sorprendiendo por su belleza, tranquilidad y accesibilidad. El turismo familiar encuentra en estos destinos la fórmula perfecta: relax, naturaleza y buenos precios. En la recta final del año, planificar una escapada así resulta una excelente elección.

Entre mar, acantilados y atardeceres soñados, un pequeño pueblo costero suma cada vez más visitantes. La oferta combina espacios verdes, playa y opciones culinarias en un entorno que invita a bajar el ritmo sin salir del país ni vaciar el bolsillo.

unidad turistica chapadmalal.jpg Ideal para desconectar de la rutina urbana: esta propuesta de turismo cerca de Buenos Aires combina paisajes, tranquilidad y planes en familia. Gentileza argentina.gob.ar Dónde se ubica Chapadmalal A sólo 20 kilómetros al sur de Mar del Plata se encuentra Chapadmalal, un destino que conjuga aire de campo, brisa marina y vistas al Atlántico. Pertenece al partido de General Pueyrredón y conserva un estilo relajado que lo distingue de otros centros turísticos.

Este lugar mantiene su identidad rural con casas bajas, caminos de tierra y silencio interrumpido apenas por el sonido del mar. La tranquilidad, incluso en temporada alta, es uno de sus mayores atractivos para quienes buscan descanso real.

Qué se puede hacer en Chapadmalal Las actividades combinan naturaleza, deporte y gastronomía. Las playas son amplias y poco masificadas, ideales para caminatas, tardes en familia o practicar surf. La zona atrae a quienes disfrutan del contacto directo con el mar sin aglomeraciones.

Para quienes prefieren el verde, las chacras y viñedos ofrecen paseos y degustaciones que enriquecen la experiencia. Los paisajes rurales de los alrededores permiten descubrir una versión distinta de la costa atlántica. La propuesta gastronómica también sorprende. Restaurantes de cocina de autor, food trucks y mercados orgánicos completan una oferta que combina sabor y sustentabilidad, con foco en productos locales. Chapadmalal se posiciona como un punto de encuentro para quienes buscan descansar, conectar con la naturaleza y disfrutar sin excesos. Un lugar donde el tiempo parece detenerse. Cómo ir hasta Chapadmalal Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es por la Ruta 2 hasta Mar del Plata y luego tomar la Ruta 11 hacia el sur. En auto, el trayecto ronda las cinco horas. También existen servicios de ómnibus que llegan a Mar del Plata, desde donde se puede acceder en taxi, remís o transporte urbano. Algunos servicios turísticos incluso ofrecen traslados directos en temporada alta.