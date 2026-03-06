La protagoniza Nicole Kidman y está basada en un bestseller: Prime Video se prepara para el estreno de "Scarpetta" + Seguir en









El servicio de streaming lanza una historia policial llena de misterio, investigación y un elenco muy reconocido.

La serie protagonizada por Nicole Kidman promete atrapar a todos los fans del crimen. Gentileza - Knead to Cook

Amazon Prime Video sigue ampliando su catálogo con producciones que adaptan novelas muy exitosas. Es por eso que la plataforma prepara el lanzamiento de una nueva serie policial que promete atraer a todos los fanáticos del suspenso y los asesinatos.

La producción se basa en una saga literaria muy conocida dentro del género criminal. Con un reparto lleno de figuras muy reconocidas de Hollywood, la ficción cuenta con una trama centrada en investigaciones forenses y delitos atroces.

Scarpetta Gentileza - The Hollywood Reporter ¿De qué se trata "Scarpetta", disponible en Prime Video? La serie sigue la historia de Kay Scarpetta, una médica forense que dirige el área de medicina legal en el estado de Virginia. Su trabajo consiste en analizar escenas del crimen y estudiar pruebas científicas para identificar a los responsables de distintos delitos.

La trama muestra cómo la protagonista se involucra en la búsqueda de un asesino serial. A través de su experiencia en el campo forense, intenta reconstruir los hechos detrás de cada caso y darle voz a las víctimas. Su tarea no solo requiere de conocimientos técnicos, sino que también le exige una gran fortaleza emocional frente a las situaciones que se le presentan.

La ficción está basada en las novelas escritas por Patricia Cornwell, una colección de libros que se convirtió en uno de los grandes éxitos del género criminal. La plataforma de Prime Video confirmó que la primera temporada contará con ocho episodios y llegará al catálogo el próximo 11 de marzo de 2026 en más de 240 países y territorios.

Tráiler de "Scarpetta" Embed - Scarpetta | Tráiler Oficial | Prime Video Reparto de "Scarpetta" El elenco de la serie está compuesto por actores muy reconocidos de Hollywood: Nicole Kidman

Jamie Lee Curtis

Bobby Cannavale

Simon Baker

Ariana DeBose

Rosy McEwen

Amanda Righetti

Jake Cannavale

Hunter Parrish

