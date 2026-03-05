Apple acelera en la Fórmula 1: apuesta al furor de su película para llevar más público al streaming

Tras el éxito mundial de su film sobre la F1, Apple debutará como socio de transmisión en EEUU con el Gran Premio de Australia y busca ampliar la base de aficionados.

Apple apuesta a capitalizar el éxito de su película sobre Fórmula 1 para atraer nuevos espectadores a su plataforma de streaming. La compañía tecnológica debutará este fin de semana como socio de transmisión del campeonato en Estados Unidos con el Gran Premio de Australia, en el inicio de un acuerdo de cinco años con la categoría.

La estrategia combina cine, tecnología y deporte para ampliar la audiencia de la categoría en el mercado estadounidense, donde el interés por la F1 creció de manera sostenida en los últimos años pero aún tiene margen para expandirse.

El estreno de la temporada con el Gran Premio de Australia marcará el inicio oficial de la asociación entre Apple TV y la Fórmula 1 en Estados Unidos. El acuerdo, firmado el otoño pasado, tiene una duración de cinco años y un valor promedio de u$s150 millones anuales.

La cifra supera ampliamente el contrato anterior con ESPN, que transmitía la categoría desde 2018 y había pagado cerca de u$s90 millones por una extensión de tres años firmada en 2022.

Desde la empresa confían en que el interés generado por su producción cinematográfica ayude a ampliar el público del campeonato. El vicepresidente sénior de servicios de Apple, Eddy Cue, señaló: “Sin duda creemos que, durante los próximos cinco años, tenemos una gran oportunidad para que la Fórmula Uno y Apple TV hagan crecer el deporte de manera significativa" .

Cue explicó que, pese al crecimiento del interés en Estados Unidos, el tamaño de la base de aficionados todavía es pequeño en comparación con otros deportes.

Brad Pitt.jpg El éxito mundial de “F1: The Movie” impulsó la apuesta de Apple por el streaming de la categoría.

El efecto de la película que rompió récords

La apuesta de Apple se apoya en el fenómeno que generó su producción “F1: The Movie”, que se convirtió en la película deportiva más taquillera de la historia.

El film recaudó 189,6 millones de dólares en Estados Unidos y 633,3 millones a nivel mundial, además de recibir cuatro nominaciones al Oscar, cuyos premios se entregarán el 15 de marzo, incluida la de mejor película.

Según Cue, durante las pruebas de la película en cines pudieron comprobar su impacto entre el público. “Íbamos a los cines cuando estábamos probando la película (de F1), y pedíamos a la gente que levantara la mano si alguna vez había visto una carrera, y muy pocas manos se levantaban. Pero después de ver la película, si les preguntas si quieren ir a una carrera o verla, básicamente todas las manos se levantan”, relató.

formula 1 pelicula La Fórmula 1 busca ampliar su audiencia en Estados Unidos con el apoyo tecnológico de Apple.

Una apuesta tecnológica para atraer nuevos fanáticos

La Fórmula 1 también valora el potencial tecnológico que puede aportar Apple al deporte. Ian Holmes, director de derechos de medios y transmisiones de la categoría, sostuvo que la asociación abre nuevas posibilidades para acercarse a audiencias más jóvenes.

“Diría que probablemente somos el único deporte del mundo cuya audiencia se está volviendo más joven y con mayor proporción de mujeres, y eso no podría estar más representado que la actualidad en Estados Unidos”, afirmó.

Holmes agregó que el enfoque tecnológico de la empresa es clave para el futuro del campeonato: “La manera en que Apple puede ofrecer su contenido es el enfoque más orientado al futuro que podríamos seguir. Sentimos que esto era increíble para ser relevantes y estar siempre disponibles para nuestra audiencia y para posibles nuevos aficionados”.

La transmisión en Apple TV incluirá carreras en 4K Dolby Vision con sonido envolvente 5.1. Los usuarios podrán ver hasta cuatro señales en simultáneo durante prácticas, clasificación y carrera, además de acceder a cámaras a bordo, cronometraje en tiempo real y diferentes equipos de comentaristas, entre ellos los de F1 TV y Sky Sports.

super formula La audiencia de la F1 en EEUU creció en los últimos años y ahora busca expandirse en streaming.

La compañía también planea integrar contenido adicional en su ecosistema digital, como mapas detallados de los circuitos, listas musicales elegidas por pilotos en Apple Music, noticias y pódcasts.

La incógnita de la audiencia

Uno de los principales interrogantes es si los fanáticos seguirán la categoría hasta Apple TV. Un fenómeno similar no se produjo inmediatamente cuando la Major League Soccer migró a la plataforma en 2023.

La Fórmula 1 experimentó un fuerte crecimiento en Estados Unidos durante los últimos años: pasó de promediar 550.000 espectadores en 2018 a cerca de 1,3 millones en la temporada pasada.

Sin embargo, Apple no participa del sistema de medición de audiencias de Nielsen y mantiene en reserva las cifras de visualización de sus transmisiones deportivas.

El inicio de la temporada llega además con varios atractivos deportivos, como la lucha por el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, la introducción de nuevas regulaciones técnicas y la incorporación de Cadillac a la parrilla.

Cue insistió en el potencial del proyecto conjunto: “Creemos que hay una enorme oportunidad de crecimiento, y vamos a aprovechar todo lo que Apple tiene disponible. Creemos que hay una enorme oportunidad de hacer que el deporte crezca de manera significativa”.