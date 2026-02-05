Descubrieron una medusa gigante en el mar argentino, que mide lo mismo que un micro escolar + Seguir en









Investigadores argentinos registraron un ejemplar de tamaño inusual durante una campaña oceanográfica y reavivaron el interés por la biodiversidad del Atlántico Sur.

Gran hallazgo de investigadores del CONICET en el mar argentino. Schmidt Ocean Institute

El mar argentino volvió a sorprender incluso a quienes lo estudian desde hace décadas. Durante una campaña científica reciente, un grupo de investigadores se topó con una imagen difícil de olvidar, con una medusa de proporciones gigantescas desplazándose en aguas profundas, con un tamaño comparable al de un micro escolar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hallazgo se produjo en el marco de una exploración que tenía otros objetivos, pero que terminó aportando uno de esos momentos impensados. La dimensión del animal rompió con los parámetros habituales y obligó a revisar registros previos sobre especies No se trató de una escena de ciencia ficción, sino de biodiversidad real, filmada con equipos de alta tecnología.

Medusa que encontraron los investigadores del CONICET Schmidt Ocean Institute El CONICET descubrió una medusa gigante El registro fue realizado por científicos del CONICET que participaban de una campaña oceanográfica en aguas profundas del Mar Argentino. A través de cámaras submarinas, lograron captar a esta medusa gigante desplazándose con movimientos lentos y elegantes. Según estimaciones preliminares, su longitud total equivale a la de un colectivo escolar, algo poco común incluso para especies de gran tamaño.

Se trata de un tipo de medusa sifonófora, un organismo colonial formado por múltiples individuos que funcionan como una sola unidad. Esa característica explica, en parte, su tamaño descomunal. No es un solo animal en el sentido tradicional, sino una colonia altamente organizada, con partes especializadas para la locomoción, la alimentación y la reproducción.

conicet Los investigadores remarcaron que este tipo de observaciones no son frecuentes, porque requieren tecnología específica y condiciones muy precisas. La profundidad, la presión y la oscuridad hacen que muchas especies pasen inadvertidas durante años. En ese contexto, cada imagen obtenida suma información valiosa para entender cómo funcionan estos ecosistemas.

Aunque el tamaño impresiona, todavía hay aspectos que necesitan mayor análisis, como su distribución real, la frecuencia con la que aparece y su rol exacto dentro de la cadena alimentaria.

Temas Conicet