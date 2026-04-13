El paraíso de arena volcánica para disfrutar durante las cuatro estaciones del año

Este lugar no para ni con la nieve del invierno ni los fuertes calores del verano, lo que lo transforma en una gran alternativa para vacacionar.

El turismo en Argentina cuenta con múltiples opciones para elegir el destino ideal para vacacionar, ya sea solo, con amigos o en familia. Pero siempre se debe tener en cuenta la estación del año en la que podrá viajar, ya que no muchos de estos sitios están aptos para recibir al público en cualquier temporada.

Por esto, este rincón patagónico suele destacarse por sobre el resto. Acá el frío extremo o los fuertes calores no llegan a impactar en el ambiente, y lo convierten en una gran alternativa durante los 365 días del año.

Moquehue se encuentra en el noroeste de la provincia de Neuquén , muy cerca del límite con Chile. Está dentro del área de Villa Pehuenia , a unos 20 kilómetros, en plena zona cordillerana.

El lago de este lugar es uno de sus principales atractivos.

La localidad se ubica a orillas del Lago Moquehue , un espejo de agua rodeado por montañas y bosques de araucarias. En sus costas aparecen playas de arena volcánica, formadas por antiguos procesos geológicos de la región.

El principal atractivo de Moquehue está en su entorno natural , con el lago como eje de la mayoría de las actividades. Durante el verano, las playas de arena volcánica permiten pasar el día al aire libre , nadar en el lago o simplemente descansar en la costa.

Para quienes buscan algo más activo, este paraíso nacional ofrece opciones como kayak, pesca deportiva y caminatas por senderos que atraviesan bosques de araucarias. Estos recorridos permiten meterse de lleno en el paisaje y acceder a miradores naturales con vistas abiertas del lago y la cordillera.

En invierno, el escenario cambia por completo. La nieve cubre el entorno y aparecen actividades como caminatas con raquetas o paseos en áreas cercanas, además de la posibilidad de combinar la visita con centros de esquí de la región. Esto es lo que hace que el destino se pueda disfrutar durante las cuatro estaciones, con propuestas distintas según la época.

Otro punto a tener en cuenta es la gastronomía local. En la zona se pueden encontrar platos elaborados con productos regionales, como trucha, cordero patagónico y preparaciones caseras que forman parte de la identidad del lugar, sumando una experiencia distinta más allá del paisaje.

Embed - ¡Te vas a enamorar de este paraíso otoñal! Villa Pehuenia y Moquehue

Cómo ir hasta Moquehue

La forma más directa de llegar es en auto tomando como referencia la ciudad de Zapala. Desde allí se avanza por la Ruta Provincial 13 en dirección a Villa Pehuenia y luego se continúa unos 20 kilómetros más hasta Moquehue. El camino combina tramos asfaltados con otros de ripio, pero en general se encuentra en buen estado.

También se puede llegar en micro hasta Villa Pehuenia, que es el punto con mayor conectividad de la zona. Desde allí, el tramo final hasta Moquehue se completa por vía terrestre en taxi, remis o servicios de traslado local, ya que no hay una terminal de larga distancia en la localidad.