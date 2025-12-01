El paraíso de San Luis con miles de actividades para disfrutar de la naturaleza este verano + Seguir en









De cara a las vacaciones de verano, la provincia cuenta con un rincón mágico ideal para combatir las altas temperaturas.

Con paisajes naturales únicos, este rincón tiene mucho que ofrecerle al turismo. Agencia San Luis

Se acercan las vacaciones de verano y el turismo empieza a buscar destinos con una clara condición: encontrar sitios donde exista la posibilidad de refrescarse de cara a las altas temperaturas. Ante esta demanda, San Luis no suele ser de las primeras opciones, pero cuenta con una gran ventaja.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este rincón poco conocido de la provincia, que no suele recibir muchos visitantes en la temporada alta, es una gran alternativa para la familia. Con lugares ideales para enfrentar el calor y mucha historia, cumple a la perfección con los requisitos.

1441px-Lago_Potrero_de_los_Funes Darío Alpern Wikipedia Este rincón de San Luis se convierte en una gran alternativa para el turismo. Darío Alpern/Wikipedia Dónde se ubica Potrero de los Funes Potrero de los Funes se ubica en la provincia de San Luis, dentro del departamento Juan Martín de Pueyrredón. Está asentado en un valle rodeado de sierras y atravesado por cursos de agua que le dan un clima particular, con espacios abiertos que invitan a recorrerlo con tranquilidad. Se encuentra a unos veinte kilómetros de la ciudad de San Luis.

Qué se puede hacer en Potrero de los Funes El lago es uno de los grandes atractivos del lugar y ofrece actividades que varían según el clima. Muchos visitantes eligen recorrerlo en kayak, disfrutar paseos en bote o pasar el día en sectores de costa donde el paisaje serrano se refleja en el agua. La tranquilidad del entorno crea un ambiente ideal para descansar y desconectar.

Las opciones de aventura también suman propuestas interesantes. Potrero cuenta con senderos para trekking, caminatas por quebradas, salidas en bicicleta y cabalgatas que permiten conocer mejor la zona. La combinación de cerros y valle genera escenarios amplios y variados para quienes disfrutan del aire libre.

Además del movimiento, hay espacios pensados para quienes buscan calma. La costanera, los miradores naturales y los sectores arbolados alrededor del embalse ofrecen lugares perfectos para observar el paisaje, tomar aire fresco y sentir el silencio serrano que distingue a este destino. Cómo ir hasta Potrero de los Funes Para llegar a Potrero de los Funes desde la capital de la provincia, San Luis, se debe tomar la Ruta Provincial 18. El trayecto es de aproximadamente 20 kilómetros, lo que demanda entre 20 y 30 minutos en auto. Si vas desde otras provincias, una opción común pasa por la antigua ruta de cordillera: se ingresa por la ex Ruta Nacional 7, actual autopista Serranías Puntanas. Desde allí se conecta con la Ruta Nacional 20 hasta la rotonda de Cruz de Piedra, y desde esa rotonda se toma nuevamente la RP 18 hasta Potrero de los Funes.

Temas Turismo