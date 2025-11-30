Vacaciones 2026: la ciudad de Entre Ríos que está llena de playas y actividades para refrescarte del verano + Seguir en









Con muchas actividades disponibles para pasar los fuertes calores, el turismo tiene su alternativa ideal en este rincón de Entre Ríos.

Este sitio es ideal para batallar contra las altas temperaturas del verano. Juandedeboca/Wikipedia

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, y quienes buscan hacer turismo también saben de antemano que deberán batallar con los fuertes calores que se avecinan. Por esto, las principales propuestas suelen tener distintos sitios para refrescarse.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien no es la primera opción de muchos, este lugar ubicado en Entre Ríos cumple con todos los requisitos para dejar atrás las altas temperaturas. Ideal para las familias, cuenta con muchas actividades que enamoran a cualquier visitante.

Federación TERMAS DE FEDERACION Este lugar es ideal para refrescarse en familia. Termas de Federación Dónde se ubica Federación Federación está ubicada en el noreste de la provincia de Entre Ríos, dentro del departamento que lleva el mismo nombre. Se desarrolla a la vera del embalse de Salto Grande, lo que le da una identidad vinculada al agua y al paisaje abierto. El entorno combina costa, arboledas y vistas hacia el lago.

La ciudad se encuentra cerca de la frontera con Uruguay y forma parte del corredor que une distintos puntos turísticos del litoral.

Qué se puede hacer en Federación El principal atractivo de Federación es su parque termal, uno de los más reconocidos del país. El complejo reúne piscinas de distintas temperaturas, sectores cubiertos, piletas recreativas y áreas pensadas para relajarse durante varias horas. La combinación de termas y parque acuático genera un ambiente ideal para familias y grupos de amigos.

El lago de Salto Grande suma opciones náuticas que amplían la propuesta veraniega. Se pueden practicar paseos en kayak, navegación recreativa y actividades que dependen del clima, además de disfrutar de playas amplias donde el agua suele ser tranquila. Estos espacios se vuelven un punto fuerte del turismo estival. También hay sectores de costanera que permiten caminar, descansar a la sombra y observar el paisaje. Son recorridos simples que aprovechan la arboleda y las vistas sobre el lago, algo que valoran quienes buscan un ritmo más relajado durante las vacaciones. Cómo ir hasta Federación Desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es cruzar el puente Zárate Brazo Largo y continuar por la Ruta Nacional 14 en dirección norte. El recorrido es completamente asfaltado y conecta de manera rápida con varios destinos entrerrianos antes de llegar a la ciudad. Quienes viajan desde el centro y el norte de Entre Ríos suelen acceder por rutas provinciales que desembocan en la zona del embalse. La infraestructura vial está en buen estado y facilita un tránsito fluido, sobre todo en temporada alta.

Temas Turismo