El imperdible rincón de Neuquén que te enamorará con su "escalera al cielo"

Este lugar cuenta con un aspecto que lo hace único, convirtiéndolo en una de las grandes alternativas para vacacionar en el sur del país.

Neuquén es uno de los sitios más atractivos para el turismo con visitantes de todos los puntos del mapa. Ofrece un gran abanico de actividades populares, aunque aún cuenta con rincones poco visitados que guardan sus particularidades y enamoran a quienes se aventuren a conocerlos.

Ideal para ir solo, con amigos o en familia, ya que no solo esta formación geológica es el único atractivo dentro del lugar. Hay varias opciones para disfrutarlo y aprovechar más de un día para vivir una experiencia completa.

"La Escalera al Cielo" se ubica al norte de la provincia de Neuquén, dentro de la Estancia Chochoy Mallín, en la localidad de Guañacos . Está a unos 70 kilómetros de Chos Malal, el punto de referencia más conocido por el turismo en la zona.

Se trata de una formación geológica natural, sin intervención humana en su constitución. Se originó tras las sucesivas capas de lava que fluyeron del volcán en erupción y que, con el correr de los años, se fueron enfriando, sumado a la erosión del agua, el viento y el hielo. Esto generó rocas más blandas que quedaron dispuestas como peldaños alineados de manera casi perfecta, dando origen a este particular nombre.

Qué se puede hacer en La Escalera al Cielo

La principal actividad es realizar el trekking que lleva a la "Escalera al Cielo". Tiene un tramo de 730 metros de ida y dura entre 30 y 40 minutos. Es de dificultad baja a media, dependiendo del clima, y el sendero se encuentra señalizado. Además, está prohibido subirse a los peldaños de la formación rocosa, ya que pueden generar riesgo de derrumbe.

El turismo también puede disfrutar de la oferta de la Estancia Chochoy Mallín, donde se realizan cabalgatas con guías que suelen ocupar medio día o incluso la jornada completa para recorrer la Cordillera del Viento.

También existe la posibilidad de hacer pesca deportiva en el Río Nahueve o en arroyos internos, siempre con el permiso correspondiente que es otorgado por la provincia y debe ser tramitado previamente sí o sí.

La gastronomía también tiene un rol importante, ya que dentro se pueden comer platos típicos de la región patagónica. Entre ellos suele encontrarse el "chivito criollo", cuyo sabor, según se destaca, solo se aprecia plenamente con ejemplares criados en el sur del país.

La observación de fauna es otro de los atractivos. Allí se pueden ver ejemplares del Cóndor Andino, el Águila Mora o el Loro Barranquero, reconocido por su particular sonido. También se observan especies como el Cauquén Común, el Tero Real, la Cachirla Patagónica y el Yal Negro.

Embed - Escalera al CieloNORTE NEUQUINO Maravilloso

Cómo ir hasta La Escalera al Cielo

Para ir desde Neuquén Capital, hay que tomar la Ruta Nacional 22 hacia el oeste y llegar hasta Zapala. Una vez allí, se sigue por la Ruta Nacional 40 hacia el norte hasta Chos Malal. Luego se accede a la Ruta Provincial 43 hacia el oeste y se continúa hasta el empalme con la Ruta Provincial 57 en dirección a Guañacos.

Desde allí, se avanza por la RP57 hasta Villa del Nahueve, donde la Estancia Chochoy Mallín se identifica por los carteles de acceso. Es importante revisar las condiciones climáticas, ya que, si bien la señalización es buena, el estado de los caminos puede verse afectado por lluvias o nevadas.