El pueblo de Buenos Aires lleno de tradición y naturaleza que alberga la Fiesta Regional del Choripán

Una localidad ideal para experimentar un estilo de turismo diferente dentro del territorio de la Provincia.

La provincia de Buenos Aires es un territorio extenso y variado, que combina ciudades vibrantes, pueblos rurales llenos de historia y paisajes naturales que invitan a la desconexión. Si bien los destinos más conocidos suelen atraer gran parte del turismo , también existen rincones menos explorados que sorprenden con su encanto y sus tradiciones locales.

Uno de esos lugares es Ranchos , una pequeña localidad bonaerense que se destaca por su ambiente tranquilo, su riqueza cultural y una propuesta gastronómica muy particular : la Fiesta Regional del Choripán. Se encuentra en un entorno natural ideal para escapadas de fin de semana, rodeado de lagunas, historia y celebraciones populares.

Los espacios verdes y la arquitectura simple son un gran atractivo del pueblo, además de su tentadora gastronomía.

Ranchos es la ciudad cabecera del partido de General Paz y se encuentra en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada sobre la Ruta Provincial 29, muy cerca del cruce con la Ruta Provincial 215, lo que la convierte en un punto de fácil acceso.

Entre las localidades cercanas se destacan Chascomús, Villanueva y Brandsen, todas ellas a menos de 30 kilómetros de distancia. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trayecto hasta Ranchos es de aproximadamente 120 kilómetros.

Qué se puede hacer en Ranchos

El pueblo ofrece distintas opciones para disfrutar al aire libre, como paseos por la laguna, recorridos por la plaza principal y visitas al Museo Histórico Regional. También es un buen lugar para apreciar la arquitectura típica de los pueblos bonaerenses y relajarse en su entorno natural.

A nivel gastronómico, la Fiesta Regional del Choripán es el gran atractivo. El encuentro, organizado por el Ballet Folklórico General Paz, reúne a miles de visitantes para disfrutar de los mejores choripanes locales, feria de artesanos y un gran escenario con artistas en vivo. Este 2025, la celebración se llevará a cabo domingo 5 de octubre en la Isla Central de la Laguna de Ranchos con entrada libre y gratuita.

Cómo ir hasta Ranchos

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto particular, se debe tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 215 en dirección a Brandsen.

Desde allí se accede a la Ruta Provincial 29, que conecta directamente con Ranchos. El viaje dura cerca de dos horas y se disfruta entre paisajes rurales que anticipan la tranquilidad del destino.