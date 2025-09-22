Turismo comunitario en Misiones: la comunidad que te invita a conocer y ayudar a la naturaleza

Con una oferta poco común para el turismo, este lugar ubicado en Misiones atrae cada vez más visitantes.

Con una oferta distinta para el turismo, este lugar ubicado en Misiones es una alternativa distinta que permite interactuar con la comunidad.

El turismo en Misiones ofrece experiencias que van más allá del simple paisaje. Si bien el atractivo principal está en las Cataratas del Iguazú, algunas comunidades locales combinan la visita de viajeros con la conservación del entorno natural, creando actividades únicas que promueven el contacto directo con la naturaleza y la cultura regional.

Este lugar busca generar un vínculo directo entre los turistas y el ecosistema local . A través de talleres, caminatas guiadas y participación en la restauración ecológica, los visitantes tienen la oportunidad de aprender sobre biodiversidad y tradiciones culturales mientras aportan a la sostenibilidad de la región.

El turismo puede disfrutar de una experiencia distinta en este lugar ubicado en la provincia de Misiones.

La comunidad de Jasy Porã se encuentra dentro de un área de selva subtropical, cercana al Parque Nacional Iguazú , lo que permite combinar la visita con recorridos por la flora y fauna autóctonas. Su ubicación estratégica facilita experiencias tanto de turismo comunitario como ecológico.

Los visitantes pueden participar en actividades de reforestación y restauración de bosques nativos , colaborando directamente en la recuperación de áreas degradadas. Además, se ofrecen talleres de artesanías guaraníes, donde se aprende sobre técnicas tradicionales y la elaboración de productos locales.

La gastronomía es otro atractivo: la comunidad prepara comidas típicas con productos regionales, como mandioca, pescado de río y frutas de estación, brindando una experiencia completa de la cultura local. También se realizan caminatas guiadas por la selva para observar flora y fauna autóctona, siempre acompañadas por miembros de la comunidad.

Jasy Porã ofrece además experiencias de aprendizaje sobre la cosmovisión guaraní, con charlas sobre prácticas sostenibles, rituales y la relación de la comunidad con la naturaleza. Todo el recorrido está diseñado para combinar educación, conservación y participación activa.

Cómo ir hasta Jasy Porã

Desde Puerto Iguazú, se puede llegar en vehículo particular tomando la Ruta Nacional 12 y luego siguiendo caminos secundarios señalizados hacia la comunidad, en un trayecto de aproximadamente 45 minutos. Es posible también contratar transporte local o excursiones guiadas que incluyen traslados y actividades dentro de Jasy Porã.

Para quienes prefieren una experiencia más cercana a la naturaleza, se puede llegar caminando desde ciertos puntos de la selva, siguiendo senderos señalizados y con guías de la comunidad que explican cada tramo del recorrido. Esta opción permite observar el paisaje y la fauna mientras se aprende sobre el manejo sostenible del entorno.