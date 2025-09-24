No te lo podés perder: la maravilla natural de Jujuy que te conquistará con su belleza

Jujuy tiene mucho para ofrecer al turismo, pero este lugar que destacada por su belleza es una parada obligatoria para quienes visiten la provincia.

En el norte de Jujuy , la naturaleza sorprende con rincones de enorme atractivo para quienes disfrutan del turismo en paisajes de altura . Entre montañas y quebradas se esconde un escenario imponente que cautiva por sus colores y su entorno casi intacto, ideal para quienes buscan un contacto genuino con la belleza andina.

Lejos de los circuitos más conocidos, este destino conserva la calma propia de los pueblos de la región y una energía que invita a descubrirlo sin prisa. Es un lugar donde el sonido del viento y la imponencia de sus montañas invitan a vivir una experiencia distinta, inolvidable para cualquier visitante.

La Cascada Colorada se encuentra en el paraje Palca de Aparzo , a pocos kilómetros de Humahuaca , en la provincia de Jujuy. Está situada a unos 3500 metros sobre el nivel del mar , en una zona rodeada de montañas y de acceso controlado para proteger su entorno. Es un punto que combina paisajes de altura con el típico colorido de la región, ideal para el turismo.

El atractivo principal es la caminata que lleva hasta la base de la cascada , un sendero de dificultad media que atraviesa quebradas y miradores naturales. Durante el trayecto se disfrutan vistas panorámicas de la Puna y del contraste de colores que dan nombre al lugar.

Además de la caminata, se puede aprovechar para observar aves y conocer historias de las comunidades locales, que suelen compartir relatos sobre el origen de la cascada y las tradiciones de la zona. Muchos visitantes completan la experiencia con un almuerzo típico en Humahuaca, donde se destacan platos como las empanadas jujeñas, el locro y las humitas.

Cómo ir hasta Cascada Colorada

El punto de partida más común es la ciudad de Humahuaca. Desde allí se toma un camino de tierra hacia Palca de Aparzo, que se puede recorrer en vehículo particular o en excursiones contratadas. El último tramo hasta la cascada es solo a pie, por lo que se recomienda al turismo llevar calzado cómodo y agua.

Quienes viajan desde San Salvador de Jujuy pueden llegar a Humahuaca en unas tres horas en auto por la Ruta Nacional 9. También hay servicios de transporte público que conectan la capital provincial con la Quebrada, desde donde se pueden coordinar las visitas con guías locales. De esta manera, la Cascada Colorada se convierte en una opción accesible para quienes buscan un encuentro cercano con la naturaleza jujeña.