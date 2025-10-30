El pueblo de Buenos Aires que deslumbra con su naturaleza e historia: a solo tres horas de CABA

Turismo rural, sabores únicos y paisajes inolvidables: este rincón de Buenos Aires ofrece una escapada ideal para cortar con la rutina porteña.

El turismo rural sigue en alza en Buenos Aires . Para quienes buscan escapar del ruido porteño sin alejarse demasiado, hay opciones con paisajes, tradición y buena gastronomía. Las Flores es uno de esos lugares que sorprenden por su propuesta campestre y sus productos regionales.

Ubicado a menos de tres horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , este destino combina tranquilidad, naturaleza, cultura y precios accesibles. Ideal para familias, parejas o grupos de amigos que quieren desenchufar y vivir una experiencia distinta durante el fin de semana.

Las Flores se encuentra en el centro de la provincia, a unos 190 kilómetros de CABA . Con más de 20.000 habitantes, mantiene su esencia de pueblo, pero con servicios que hacen que la visita sea cómoda y atractiva para los turistas.

Rodeada de campo y aire puro, esta ciudad bonaerense ganó fama por su producción de quesos, cervezas artesanales y helados, lo que la volvió un polo gastronómico que atrae cada vez a más visitantes.

El plan clásico incluye recorrer el Jardín Botánico , un espacio ideal para caminar, sacar fotos y aprender sobre flora autóctona. Otra parada obligada es el Parque Plaza Montero , donde se puede hacer camping o disfrutar de un picnic frente al lago.

Para los fanáticos de la naturaleza, la laguna y reserva natural ofrece la posibilidad de ver animales como carpinchos, tortugas y aves como los cisnes de cuello negro. Un lugar perfecto para conectar con el entorno y bajar el ritmo.

En el plano cultural, Las Flores también ofrece paradas destacadas. El Museo Biblioteca Bioy Casares, el clásico Teatro Español y el Mapa Espacio de Arte son opciones para los que quieren combinar descanso con propuestas creativas.

Además, quienes aman los productos locales pueden recorrer ferias y negocios con producción artesanal, llevarse delicias regionales y charlar con los productores. Todo eso, en un entorno amable y sin el caos de la ciudad.

Cómo ir hasta Las Flores

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se llega en poco menos de tres horas tomando la Ruta Nacional 3. En auto, el viaje dura unas dos horas y cuarenta minutos.

Otra opción es viajar en combi, un servicio directo que conecta CABA con la ciudad sin escalas. Ideal para quienes no quieren manejar o prefieren relajarse durante el trayecto.