29 de octubre 2025 - 10:14

Verano 2026: cuánto salen los pasajes en micro para viajar a los destinos más populares

Las empresas de transporte ofrecen boletos para viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata, Córdoba, Bariloche e Iguazú. Los precios varían según el destino y la anticipación de la compra.

Los pasajes de micro para la temporada alta ya están a la venta desde Buenos Aires hacia los destinos más buscados del país.

Las principales empresas de transporte de larga distancia comenzaron a vender boletos desde Buenos Aires para la temporada alta, que arranca el 1 de enero. Los destinos más buscados incluyen Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza y Tucumán, con precios que varían según la distancia y la demanda.

Cuánto cuestan los pasajes a cada destino

Los precios varían según distancia y demanda:

  • Mar del Plata: desde $54.800 por tramo. Es uno de los destinos más populares de la ruta del verano.
  • Córdoba: desde $50.000 por tramo, un clásico económico para los viajeros que buscan cercanía y comodidad.
  • Bariloche: $180.400 por tramo, uno de los destinos más caros por distancia y demanda.
  • Salta: aproximadamente $101.000 por tramo, muy buscada durante el verano por su oferta cultural y natural.
  • Iguazú: $119.500 por tramo, uno de los destinos del norte más visitados por turistas nacionales e internacionales.
  • Mendoza: desde $85.000 por tramo, combina montaña, rutas del vino y gastronomía, atractivo durante todo el año.
  • Tucumán: desde $85.000 por tramo, similar a Mendoza, con acceso a paisajes y cultura del norte argentino.
Recomendaciones a la hora de comprar pasajes

Los precios reflejan no solo la distancia entre Buenos Aires y cada destino, sino también la demanda esperada y el tipo de servicio ofrecido (semicama, cama o suite). Los destinos lejanos como Bariloche o Iguazú suelen ser más caros por el trayecto largo y el intenso flujo de turistas, mientras que Mar del Plata y Córdoba ofrecen valores más accesibles.

Las empresas recomiendan comprar los boletos con anticipación, ya que los precios tienden a aumentar a medida que se llenan los micros. Además, muchas plataformas permiten comparar precios entre compañías y horarios, facilitando la elección del tramo más conveniente.

Cabe destacar que los valores publicados corresponden a pasajes de ida para el 1° de enero; el viaje de ida y vuelta puede duplicar o incluso superar los $300.000 en trayectos largos como Bariloche o Iguazú. Quienes planifiquen con tiempo podrán acceder a las tarifas más económicas y asegurar su lugar en la temporada alta.

