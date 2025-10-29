Las principales empresas de transporte de larga distancia comenzaron a vender boletos desde Buenos Aires para la temporada alta, que arranca el 1 de enero. Los destinos más buscados incluyen Mar del Plata, Córdoba, Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza y Tucumán, con precios que varían según la distancia y la demanda.
Verano 2026: cuánto salen los pasajes en micro para viajar a los destinos más populares
Las empresas de transporte ofrecen boletos para viajar desde Buenos Aires a Mar del Plata, Córdoba, Bariloche e Iguazú. Los precios varían según el destino y la anticipación de la compra.
Cuánto cuestan los pasajes a cada destino
Los precios varían según distancia y demanda:
- Mar del Plata: desde $54.800 por tramo. Es uno de los destinos más populares de la ruta del verano.
- Córdoba: desde $50.000 por tramo, un clásico económico para los viajeros que buscan cercanía y comodidad.
- Bariloche: $180.400 por tramo, uno de los destinos más caros por distancia y demanda.
- Salta: aproximadamente $101.000 por tramo, muy buscada durante el verano por su oferta cultural y natural.
- Iguazú: $119.500 por tramo, uno de los destinos del norte más visitados por turistas nacionales e internacionales.
- Mendoza: desde $85.000 por tramo, combina montaña, rutas del vino y gastronomía, atractivo durante todo el año.
- Tucumán: desde $85.000 por tramo, similar a Mendoza, con acceso a paisajes y cultura del norte argentino.
Recomendaciones a la hora de comprar pasajes
Los precios reflejan no solo la distancia entre Buenos Aires y cada destino, sino también la demanda esperada y el tipo de servicio ofrecido (semicama, cama o suite). Los destinos lejanos como Bariloche o Iguazú suelen ser más caros por el trayecto largo y el intenso flujo de turistas, mientras que Mar del Plata y Córdoba ofrecen valores más accesibles.
Las empresas recomiendan comprar los boletos con anticipación, ya que los precios tienden a aumentar a medida que se llenan los micros. Además, muchas plataformas permiten comparar precios entre compañías y horarios, facilitando la elección del tramo más conveniente.
Cabe destacar que los valores publicados corresponden a pasajes de ida para el 1° de enero; el viaje de ida y vuelta puede duplicar o incluso superar los $300.000 en trayectos largos como Bariloche o Iguazú. Quienes planifiquen con tiempo podrán acceder a las tarifas más económicas y asegurar su lugar en la temporada alta.
