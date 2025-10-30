Cofundó un imperio de millones en el mundo de la moda con un préstamo de sus padres: quién es Tamara Mellon







Con una historia marcada por el lujo, la rebeldía y los negocios, Tamara Mellon se convirtió en una de las figuras más influyentes del diseño internacional. Su caso no es uno más: el universo de la moda vio nacer un emporio que facturó millones, gracias a una idea audaz financiada con dinero familiar.

La marca de zapatos Jimmy Choo, sinónimo de sofisticación y vanguardia, no solo calzó a celebridades de todo el planeta, sino que posicionó a Mellon como referente de la industria. Pero el camino al éxito estuvo lleno de excesos, traiciones y un vuelco personal que la llevó a reinventarse.

Jimmy Choo Tamara Mellon pasó de editora de moda a magnate del calzado, construyendo un negocio de millones que calzó a celebridades en todo el mundo. Foto: Jimmy Choo La historia de Tamara Mellon y Jimmy Choo Tamara Mellon nació en una familia adinerada de Londres, rodeada del glamour desde muy joven. Su padre cofundó la cadena Vidal Sassoon y su madre fue modelo de Chanel. Sin embargo, su interés por la moda no quedó en lo superficial: trabajó como editora de accesorios en la revista Vogue y, desde allí, detectó una gran oportunidad.

Durante los años noventa, conoció al zapatero malasio Jimmy Choo. Mellon reconoció el talento del artesano y propuso una sociedad para lanzar una línea de zapatos listos para usar. Pidió un préstamo a sus padres de más de 230 mil dólares, localizó fábricas en Italia y nació oficialmente Jimmy Choo Ltd. en 1996.

La alianza no estuvo libre de tensiones. A medida que la marca creció, los desacuerdos entre ambos socios también. Finalmente, los Mellon buscaron inversores para comprarle la parte a Choo, quien fue desplazado del negocio. La marca expandió su presencia a más de 100 tiendas y sus ventas estallaron.

Pero el éxito profesional contrastaba con el caos personal. La empresaria se sumergió en fiestas, adicciones y escándalos. Luego de su divorcio, retomó el control de su vida y el rumbo de la marca. La venta de Jimmy Choo en 2011 por cientos de millones marcó un punto de inflexión en su carrera. Cientos de millones: el patrimonio de Tamara Mellon Tras dejar la empresa que la llevó al estrellato, Tamara Mellon lanzó su propia marca homónima. Esta nueva etapa combinó su pasión por el diseño con una estrategia directa al consumidor, adaptada a los tiempos digitales. Hoy, su fortuna ronda los 300 millones de dólares, y su historia inspira a emprendedoras de todo el mundo. Desde la caída hasta la resurrección, Mellon dejó huella en la industria y demostró que, con una visión clara, es posible transformar una crisis en un trampolín hacia el éxito.

