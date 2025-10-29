La provincia de Buenos Aires relanzó el Programa de Turismo Social para ampliar el acceso a viajes inclusivos







El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica aprobó el relanzamiento de la medida que busca garantizar el acceso al turismo en condiciones de economía, accesibilidad, seguridad y calidad, con foco en sectores vulnerables y propuestas de cercanía.

PBA oficializó medidas para el turismo inclusivo. Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires oficializó el relanzamiento del Programa de Turismo Social, mediante la Resolución Nº 423/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense.

La medida tiene como propósito realizar un abordaje integral del desarrollo del turismo social en todo el territorio provincial, fortaleciendo la gestión de los gobiernos locales y promoviendo la coordinación de acciones territoriales que aseguren el acceso al turismo para toda la ciudadanía.

El Ministro Augusto Costa y la subsecertaria Soledad Martínez.jpg De acuerdo con la resolución, el programa contempla la implementación de marcos metodológicos para el fortalecimiento de la gestión provincial y municipal, además de la ampliación territorial de las propuestas y la inclusión de nuevas líneas de acción destinadas a sectores vulnerables, adultos mayores, niños, niñas y personas con discapacidad.

Qué dice la medida El texto destaca que la actualización del programa se produce luego de que el Estado nacional dejara sin efecto sus políticas de turismo social mediante el Decreto 216/2025, lo que llevó a la provincia a reforzar su propio esquema de promoción del acceso al ocio y la recreación como derecho social y cultural.

Entre los principales objetivos, la cartera provincial busca fomentar el desarrollo turístico local y regional a través de propuestas inclusivas y de cercanía, que permitan reducir los costos de traslado y potenciar los destinos bonaerenses menos conocidos, impulsando la actividad económica en cada distrito.

Costa Martínez Asimismo, se designó a la Subsecretaría de Turismo como autoridad de aplicación del programa, facultada para suscribir convenios con organismos públicos y privados, nacionales, provinciales y municipales. Los gastos que demande la ejecución de la medida se atenderán con cargo a las partidas presupuestarias del ministerio, según lo dispuesto en la norma firmada por el titular de la cartera productiva bonaerense.