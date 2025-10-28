Aguas turquesas y paisajes de ensueño: la joya escondida de Chubut que tenés que visitar al menos una vez







Con mucho para ofrecer al turismo, este lugar ubicado en Chubut destaca por sus paisajes únicos y el contacto directo con la naturaleza.

Con paisajes únicos que enamoran al turismo, este lugar es ideal para quienes se aventuren en la provincia de Chubut. Tripin

El sur de Argentina es un lugar que enamora al turismo, con propuestas variadas y distintas pero cada una con su encanto particular. No por nada es de los sitios que más visitantes por año tiene, pero aún quedan lugares no tan concurridos y que pueden dejar maravillados a quienes se animen a explorarlos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Camarones se encuentra en Chubut y está lejos de ser de las primeras opciones para los visitantes, pero en caso de ser elegida, no decepciona a nadie quién se aventure allí.

Camarones La Ruta Natural Camarones tiene como parte de su atractivo para el turismo el contacto con la naturaleza. La Ruta Natural Dónde se ubica Camarones Camarones se encuentra sobre la costa atlántica de la provincia de Chubut, dentro del departamento de Florentino Ameghino. Está ubicada a unos 250 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia y a 250 kilómetros al sur de Trelew, lo que la convierte en una parada ideal dentro de cualquier recorrido por la Ruta Azul, el circuito que conecta los principales atractivos costeros de la provincia.

Qué se puede hacer en Camarones El turismo en Camarones tiene como eje principal el contacto con la naturaleza y el disfrute del mar. La Reserva Faunística Cabo Dos Bahías, situada a unos 30 kilómetros del pueblo, es el principal atractivo: allí se puede observar una gran colonia de pingüinos de Magallanes que llega cada año entre septiembre y abril, junto con guanacos, zorros, cormoranes y lobos marinos. El sendero costero que recorre el área protegida ofrece miradores naturales y un paisaje de acantilados sobre el Atlántico que sorprende incluso a los viajeros más experimentados.

Las playas del pueblo también son ideales para descansar y disfrutar de días soleados. Playa Elola, al norte, es una de las más elegidas por sus aguas transparentes y su acceso sencillo. En los alrededores se pueden realizar caminatas, pesca deportiva y paseos en lancha para apreciar la costa desde el mar. Además, la tranquilidad del entorno hace que sea un destino elegido por quienes buscan desconectarse, leer o simplemente disfrutar del paisaje sin interrupciones.

Camarones también conserva una fuerte identidad cultural. En el centro del pueblo se encuentra el Museo Perón, que recuerda la infancia del expresidente Juan Domingo Perón en esta localidad. A su vez, cada verano se celebra la Fiesta Nacional del Salmón, un evento que reúne a vecinos y turistas con gastronomía típica, espectáculos y competencias de pesca, reforzando el vínculo del pueblo con el mar. La gastronomía local es otro de los atractivos: los restaurantes ofrecen platos basados en productos de mar, como langostinos, centollas y merluza, acompañados por vinos patagónicos. Los visitantes también pueden probar el salmón del Atlántico Sur, un clásico de la zona, o recorrer los pequeños comercios donde se venden productos regionales y artesanías. Cómo ir hasta Camarones Para llegar a Camarones desde Trelew, se debe tomar la Ruta Nacional 3 hasta el empalme con la Ruta Provincial 30, que conduce directamente al pueblo. El trayecto total ronda los 250 kilómetros y puede realizarse en unas tres horas y media en auto. Desde Comodoro Rivadavia, el acceso es por la misma RN 3, pero en sentido norte, recorriendo una distancia similar. También existen servicios de transporte que conectan las principales ciudades de Chubut con Camarones durante la temporada alta de turismo. Otra opción es alquilar un vehículo para recorrer la costa atlántica y visitar otros puntos cercanos como Rada Tilly o Bahía Bustamante.

Temas Turismo