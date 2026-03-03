Misiones tiene rincones tranquilos que son ideales para escapar del ruido y de las grandes concentraciones del turismo masivo. Lejos de las pasarelas repletas de las Cataratas, existe un pequeño pueblo que ofrece una desconexión real, con arroyos y mucha naturaleza para disfrutar del silencio sin amontonamientos.
El pueblito de Misiones que pocos conocen y es ideal para alejarte del caos y las multitudes
Alejado del bullicio de la ciudad, este rincón ofrece una calma imposible de encontrar en otros lugares.
Este destino poco conocido se destaca por su tranquilidad y la simpleza de su día a día. Es la opción indicada para quienes necesitan cambiar el ritmo acelerado de la ciudad por un descanso absoluto y recuperar energías en el medio del verde.
Dónde se ubica Campo Ramón
Este municipio se encuentra en la zona centro-sur de la provincia de Misiones, más precisamente dentro del departamento de Oberá. Su ubicación geográfica lo sitúa en una zona estratégica de la provincia, rodeado de vegetación espesa y arroyos que atraviesan la tradicional tierra colorada.
Qué se puede hacer en Campo Ramón
La principal actividad del lugar pasa por el turismo rural, aprovechando los diferentes campings y balnearios naturales que bordean el arroyo Ramón. Los visitantes pueden aprovechar el día para caminar por los senderos de tierra, desconectar del teléfono y respirar aire puro.
Otro de los grandes atractivos es conocer el salto Teodoro Cuenca, una caída de agua escondida entre los árboles que resulta ideal para refrescarse. También se organizan recorridos por las chacras locales, donde los productores muestran de primera mano cómo se trabaja la tierra.
Durante estas visitas a los campos productivos, la gente tiene la oportunidad de ver de cerca cómo se cultivan y cosechan el té y la yerba mate de forma tradicional, pudiendo probar los productos frescos directamente de sus creadores.
Cómo ir hasta Campo Ramón
Para llegar en auto desde Posadas, hay que tomar la Ruta Nacional 12 hacia el norte y luego empalmar con la Ruta Provincial 103 en dirección a Oberá. Todo el trayecto principal está asfaltado y en buenas condiciones para manejar sin problemas.
El viaje desde la capital provincial lleva un poco menos de dos horas a un ritmo tranquilo. Una vez que se pasa la ciudad de Oberá, solo quedan unos pocos kilómetros directos sobre la misma vía para encontrarse con la entrada del pueblo.
