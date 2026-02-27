Balance del verano 2026: creció el número de turistas pero la estadía promedio fue menor a 4 días

Sostienen que hay un cambio estructural en los hábitos de viaje ya que, "ante un contexto de ingresos más ajustados el turista no dejar de viajar, pero reduce la estadía".

Para CAME el verano 2026 mostró un cambio estructural en los hábitos de viaje.

La temporada de verano 2026 cerró con 30,7 millones de turistas movilizándose por todo el país y un impacto económico cercano a los $11 billones, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato representa un aumento del 9,5% en la cantidad de viajeros respecto del verano anterior y confirma una recuperación en el nivel de actividad, aunque con señales de cautela en el consumo y en el tiempo de estadía promedio.

El informe señala que "este verano tuvo una dinámica de menor a mayor y cerró con un balance superior al de 2025: viajaron más turistas, se generó mayor impacto económico y la agenda de eventos funcionó como gran motor de convocatoria en todo el país".

"La cantidad de personas que viajaron en toda la temporada creció 9,5% frente a 2025, el gasto total aumentó 4,5%, pero el gasto diario por turista alcanzó los $97.101, un 3,3% menor a precios reales, por el impacto de la inflación, aunque nominalmente subió +28,2%", indica el comunicado.

CAME interpreta que se viene produciendo un cambio estructural en los hábitos de viaje ya que, ante un contexto de bajos ingresos el turista no dejar de viajar, pero reduce la estadía. Esta se ubicó en 3,65 noches (cayó 1,4%) contra 3,7 en 2025, 4,15 días en 2023, 12% menos y 4,65 días en 2022, 21% menos.

La diferencia del verano anterior, es que "la temporada mostró un desempeño más equilibrado, con un flujo sostenido durante enero y febrero".

Balance del Verano 2026: indicadores principales y variaciones % (2026 vs. 2025)

image

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

El balance general

La entidad señaló algunos tópicos destacados en la temporada:

* El comportamiento del verano fue muy heterogéneo pero dinámico. Los destinos que combinaron naturaleza, eventos y agenda cultural lograron altos niveles de ocupación, mientras que otras plazas mostraron desempeños más moderados.

* La temporada se organizó por “picos”: fines de semana, festivales, carnavales y competencias deportivas actuaron como activadores concretos del viaje.

* Se consolida un nuevo perfil de turista: decide sobre la marcha, prioriza experiencias específicas y ajusta su estadía.

* Gasto selectivo pero significativo: consumo de experiencias de alto valor agregado (excursiones, gastronomía, eventos), mientras que se moderaron consumos accesorios.

image

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales

Los destinos más visitados

Dentro de los destinos más concurridos, CAME ubica a la costa atlántica que volvió a concentrar el mayor volumen de turismo del país, CABA uno de los principales polos de turismo urbano, Catamarca que se confirma como la provincia como mayor crecimiento dentro del mapa turístico nacional, Córdoba que atravesó una de las temporadas más exitosas de los últimos años y Entre Ríos apoyada en su combinación de playas de río, complejos termales.

Mientras que entre las provincias de desempeño menor encontramos a La Rioja con una ocupación hotelera de 45%, San Juan con un movimiento turístico fue moderado y especialmente Chubut que se fue recuperando lentamente luego de los voraces incendios que afectaron varias villas turísticas, con un visitante más cauteloso y estadías cortas.