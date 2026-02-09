Axel Kicillof cuestionó el acuerdo comercial con EEUU: "Es un pacto de adhesión, idéntico al firmado por Bangladesh"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires comparó el tratado firmado por el gobierno de Javier Milei con uno sellado con Bangladesh y aseguró que la administración libertaria "no negoció nada".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , aseguró que el reciente acuerdo firmado por el gobierno de Javier Milei con EEUU no es un tratado, sino un "pacto de adhesión idéntico al firmado por Bangladesh" . "No negociaron nada, son unos chantas vendepatria", señaló el mandatario.

En diálogo con C5N, el mandatario bonaerense remarcó que el entendimiento bilateral no ofrece beneficios concretos para la industria ni para el mercado interno , y utilizó la comparación con el acuerdo firmado por el país asiático para subrayar la ausencia de ventajas específicas para la producción argentina .

En ese marco, escaló el tono de sus cuestionamientos al calificar a los responsables de la política exterior nacional como “unos chantas vendepatria” , y apuntó directamente contra los legisladores que podrían acompañar la iniciativa en el Congreso.

“ Si un legislador vota esto es o porque está entongado o porque no lo leyó. Nadie que quiera a su país puede firmar esto. Es indignante ”, sentenció.

Kicillof también expresó su compromiso con la construcción de una alternativa política al oficialismo nacional de cara a 2027 . “ Venimos de una experiencia de gobierno nacional que fue frustrante ”, señaló, y agregó: “ No hay que repetir errores, hay que tener una construcción que dé seguridad ”.

En la misma línea, subrayó que la convocatoria debe ser amplia. “La invitación tiene que ser bien amplia”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de invitar a todos los sectores, porque -según dijo- “esta lógica de gobierno no les sirve a los trabajadores”, pero “tampoco les sirve a los empresarios”. “Yo estoy comprometido con eso, en la construcción de esa alternativa”, añadió.

Además, el gobernador se refirió al consenso dentro del peronismo bonaerense para que sea él quien encabece el Partido Justicialista (PJ) de la provincia. En ese sentido, explicó que su postulación no generó mayores tensiones internas porque, a su criterio, “no es momento de una candidatura” sino de “momento de construir una alternativa”.

Por último, Kicillof advirtió sobre la situación económica y laboral desde la asunción de Javier Milei. “Se pierde desde que llegó Milei un empleo cada cuatro minutos. 30 empresas cierran por día. Es una carnicería de empresas y de puestos de trabajo”, sostuvo, y concluyó: “Es una cosa nunca antes vista”.