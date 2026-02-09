Indonesia acelera el entrenamiento de tropas para desplegar una fuerza de paz en Gaza + Seguir en









El país asiático comenzó la formación de una brigada de entre 5.000 y 8.000 efectivos que integraría la Fuerza de Estabilización Internacional autorizada por la ONU.

Indonesia inició este lunes la preparación de un contingente militar que planea enviar a la Franja de Gaza en el marco de la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 17 de noviembre. Así lo confirmó el general Maruli Simanjuntak, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas indonesias.

“Ya hemos comenzado la formación de quienes podrían integrar las fuerzas de mantenimiento de la paz. Estamos preparando ingenieros, personal sanitario y otros especialistas”, explicó el militar, quien aclaró que aún no se definieron la fecha ni las condiciones exactas del despliegue, que quedarán en manos de los coordinadores de la misión.

Según detalló, el contingente podría estar conformado por una brigada de entre 5.000 y 8.000 efectivos, aunque remarcó que las cifras todavía están sujetas a negociación. “No es seguro, por lo que no hay una cantidad concreta por ahora”, señaló. El proceso incluye la coordinación con el cuartel general de las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra para definir el personal necesario y preparar los recursos logísticos.

La participación de Indonesia se enmarca en el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, conocido como el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza. De esta manera, el contingente indonesio sería el primero en desplegarse en el enclave palestino y podría hacerlo en las próximas semanas.

Según fuentes israelíes, las tropas se instalarían al sureste de Rafah, en la zona fronteriza entre Gaza y Egipto. De concretarse, el operativo marcaría un hito en la relación entre Indonesia e Israel, dos países que no mantienen relaciones diplomáticas formales.

indonesia tropas 2 Un actor clave en las misiones de paz de la ONU Indonesia se posiciona como uno de los principales aportantes de tropas a las misiones de paz de las Naciones Unidas. Actualmente ocupa el octavo lugar entre 119 países contribuyentes, con más de 2.700 militares y policías desplegados en nueve operaciones en regiones como el Líbano, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán del Sur y el Sahara Occidental, entre otros escenarios de conflicto. El compromiso indonesio con este tipo de misiones se remonta a 1957, cuando envió su primer contingente a Egipto en el marco de la Fuerza de Emergencia de la ONU (UNEF). Desde entonces, el país desplegó más de 24.000 efectivos en 30 misiones a lo largo de casi siete décadas, consolidándose como un actor clave en los esfuerzos internacionales de estabilización y mantenimiento de la paz. Además de Indonesia, países como Pakistán, Azerbaiyán, Turquía y Egipto manifestaron su interés en integrar la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF). Sin embargo, la participación turca fue rechazada por Israel en octubre, cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que no aceptaría tropas de ese país en Gaza. En tanto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita optaron por no sumarse al operativo. Mientras tanto, el alto el fuego en Gaza, vigente desde el 10 de octubre tras un acuerdo mediado por EEUU, Qatar y Egipto, continúa siendo frágil. Según cifras del Ministerio de Salud del enclave, controlado por Hamas, la ofensiva israelí lanzada tras el ataque del 7 de octubre de 2023 dejó más de 70.000 muertos palestinos.