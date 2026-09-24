El refugio serrano con aires patagónicos para hacer una escapada, a menos de una hora de la Costa Atlántica + Agregar ámbito en









A pocos kilómetros de Mar del Plata, este rincón entre sierras te ofrece senderos, deportes y un día lleno de naturaleza.

A pocos kilómetros de la Costa Atlántica existe un paisaje ideal para pasar el día al aire libre. Gentileza - @rucalauquenlagunabrava

A menos de una hora de la Costa Atlántica hay una alternativa para quienes buscan alejarse por un rato del movimiento de las playas. El paisaje de este rincón está lleno de sierras, caminos verdes y un enorme espejo de agua ideal para pasar el día o para hacer una escapada de fin de semana.

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Desde Mar del Plata se puede llegar en auto en poco más de media hora, por lo que es conocido por ser una excelente opción para vivir una experiencia distinta mientras estás de vacaciones en la playa.

La Laguna La Brava reúne más de 400 hectáreas de agua rodeadas por las sierras de Tandilia. Gentileza - @rucalauquenlagunabrava Desconexión y naturaleza: un entorno de más de 400 hectáreas de agua y sierras Se trata de la Laguna La Brava, ubicada sobre el kilómetro 40 de la Ruta Nacional 226, a unos 40 kilómetros del centro de Mar del Plata. Tiene más de 400 hectáreas de agua y está rodeada por el cordón serrano de Tandilia. Su forma es como la de un riñón y tiene una profundidad promedio de seis metros. El nombre surgió por las fuertes ráfagas de viento que históricamente agitan la superficie.

Al mezclar el agua con las sierras se genera un paisaje que por momentos recuerda a la Patagonia, pero sin irse muy lejos. La Sierra Brava forma parte del mismo sistema de Tandilia que llega hasta sectores como Cabo Corrientes. Además, el arquitecto Alejandro Bustillo, responsable de obras como la Rambla y el Casino marplatense, diseñó una estancia en este lugar en 1916.

Kayak, pesca y trekking son algunas de las actividades que se pueden hacer en la zona. Gentileza - @rucalauquenlagunabrava Del remo al trekking: las mejores experiencias para disfrutar en pareja o en familia La Laguna La Brava tiene opciones para organizar el día de distintas maneras. Quienes prefieren moverse pueden aprovechar el entorno para hacer actividades deportivas, pero también hay opciones para quienes solo quieren descansar y disfrutar del paisaje. Entre las propuestas aparecen:

pesca deportiva de pejerrey

kayak y remo

caminatas por las laderas

senderos serranos

paseos por los alrededores de la laguna Por su variedad, es un lugar que se adapta tanto a quienes buscan una salida en pareja como a familias que quieren pasar el día al aire libre. Para aprovechar mejor el día conviene salir temprano y llevar un abrigo liviano por las brisas que pueden sentirse durante las primeras horas del día. Villa Laguna La Brava suma áreas de pícnic, campings y espacios para comer cerca del agua. Gentileza - @rucalauquenlagunabrava Dónde comer y pasar el día: áreas de pícnic y complejos gastronómicos en la orilla Sobre la costa norte se encuentra Villa Laguna La Brava, una pequeña localidad preparada para recibir visitantes durante todo el año. La zona cuenta con áreas públicas para hacer pícnic, campings con servicios, alquiler de embarcaciones y cabañas para quienes quieran quedarse más de un día. También hay espacios como Ruca Lauquen, donde se puede disfrutar entre árboles y cerca del agua. Por su cercanía con Mar del Plata y la variedad de actividades, la Laguna La Brava te permite descansar un poco del mar para pasar el rato entre sierras, agua y tranquilidad.