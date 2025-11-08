Si sos mayor de 60 años, prestá atención: los ejercicios que pueden cambiar tu calidad de vida

El dolor de espalda es algo común en los adultos mayores, ya sea por sedentarismo o mala postura. Pero lo cierto es que con los ejercicios adecuados se puede contrarrestar esta situación y recuperar la movilidad para una mejor calidad de vida.


Muchas personas mayores de 60 años experimentan molestias en la zona lumbar, rigidez o sensación de encorsetamiento, y esto puede deberse tanto a largos periodos sentados como a una postura sostenida incorrectamente. Por suerte, existen movimientos simples y adaptados que apuntan a liberar la tensión y mejorar la flexibilidad.
Los dos ejercicios sencillos para olvidarte del dolor de espalda
Hay precisamente dos movimientos bastante sencillos y adaptables que se pueden utilizar para aliviar la tensión lumbar, de hombros y aumentar la flexibilidad, evitando así dolores de espalda ocasionados por malas posturas. Uno de ellos es el estiramiento de cuello y pecho y el otro es la flexión hacia atrás sentado.
Estiramiento de cuello y pecho
Este ejercicio se realiza sentado. Apoyando los pies en el suelo y recostado ligeramente en la silla. Respirar profundamente y al exhalar inclinar el torso hacia adelante hasta sentir un estiramiento suave en el pecho y el cuello. Para intensificar, podés entrelazar las manos atrás de la espalda y tirar suavemente hacia abajo.
Mantener la posición por unos segundos y repetir. Este movimiento ayuda a aliviar la tensión en la zona superior del tronco, mejorar la postura y favorecer la flexibilidad del cuello y pecho.
Flexión hacia atrás sentado
En una silla, con la espalda recta y los pies apoyados firmemente en el suelo, poner las manos sobre la parte baja de la espalda, con los dedos apuntando hacia abajo y los pulgares alrededor de las caderas. Tomar aire, luego al exhalar arquear suavemente la espalda hacia atrás, sintiendo un estiramiento de la columna.
Sostener la postura entre 5 y 10 segundos y repetir de 2 a 3 veces. Este ejercicio contribuye a liberar la tensión de la columna y a aumentar la flexibilidad de la espalda baja.
