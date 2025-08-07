Entre Ríos como nunca la viste: la joya oculta que combina lo mejor de la provincia con tradiciones alemanas







Con actividades y gastronomía fuera de lo usual, este pueblo de Entre Ríos es una alternativa única para el turismo.

Ubicado en Entre Ríos, este lugar es una alternativa muy distinta para quienes hagan turismo allí.

El turismo en Argentina tiene rincones que sorprenden por su mezcla de naturaleza, historia y costumbres únicas. Entre ellos, Aldea Valle María aparece como un destino poco conocido de Entre Ríos que invita a descubrir paisajes encantadores junto a una fuerte herencia cultural alemana.

Este pueblo entrerriano ofrece una propuesta distinta para quienes buscan tranquilidad sin alejarse demasiado de las grandes ciudades. Con actividades al aire libre, una gastronomía típica y celebraciones tradicionales, se convirtió en una opción atractiva para disfrutar durante todo el año.

Aldea Valle María El turismo podrá disfrutar de un lugar con costumbres algo distintas a lo que se acostumbra en el país. Dónde se ubica Aldea Valle María Aldea Valle María se encuentra en el departamento Diamante, provincia de Entre Ríos, a tan solo 20 kilómetros de Paraná y a unos 450 kilómetros de Buenos Aires. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto ideal para una escapada corta o un fin de semana de descanso.

El pueblo fue fundado en 1878 por inmigrantes alemanes del Volga, y hasta hoy mantiene vivas muchas de sus costumbres, reflejadas en la arquitectura, la gastronomía y las festividades. Su entorno combina campos, arroyos y zonas verdes que hacen del lugar un sitio ideal para el turismo que busca un descanso y la conexión con la naturaleza.

Qué se puede hacer en Aldea Valle María Los visitantes pueden disfrutar del balneario municipal, ubicado a orillas del río Paraná, con playas de arena fina y aguas tranquilas que atraen durante el verano. Allí es posible realizar deportes náuticos, pesca o simplemente pasar una jornada de descanso en familia.

El pueblo también invita a recorrer su casco histórico, donde se destacan la iglesia Nuestra Señora del Rosario y casas de estilo alemán que conservan su encanto original. Además, la Fiesta del Solsticio de Verano y otras celebraciones típicas permiten conocer más sobre las raíces de los colonos alemanes del Volga. En materia gastronómica, la experiencia es imperdible: se pueden probar platos tradicionales como el chucrut, las salchichas ahumadas y los strudels, elaborados por descendientes de aquellos inmigrantes que llegaron hace más de un siglo. Todo esto convierte a Aldea Valle María en un destino con identidad propia dentro de Entre Ríos. Cómo ir hasta Aldea Valle María Desde Paraná se puede llegar fácilmente en auto por la Ruta Provincial 11, en un trayecto de aproximadamente 30 minutos. También existen servicios de colectivos que conectan la capital entrerriana con el pueblo de manera regular. Quienes viajen desde Buenos Aires tienen la opción de tomar la Autovía Ruta Nacional 12 hasta Paraná y luego continuar hacia el sur por la Ruta 11. El viaje dura alrededor de cinco horas y media, lo que lo hace accesible para una escapada de fin de semana.

