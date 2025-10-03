Está a dos horas de CABA y se destaca por sus tradicionales rincones: el pueblo de Buenos Aires que tenés que visitar el fin de semana largo

La provincia de Buenos Aires es un verdadero tesoro para el turismo y las escapadas de fin de semana , con una enorme variedad de pueblos que combinan historia, paisajes y gastronomía. Entre esas opciones aparece Roque Pérez , un destino que conserva la esencia de las tradiciones rurales y ofrece actividades para todos los gustos.

Ubicado a solo dos horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , este pueblo es una excelente alternativa para disfrutar de la tranquilidad de la vida de campo, conocer atractivos únicos y saborear costumbres que se mantienen intactas desde hace más de un siglo.

Roque Pérez se encuentra en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 205 . Está a unos 135 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino accesible para una escapada corta.

En sus alrededores, a menos de 30 kilómetros, se pueden visitar localidades como Lobos, Saladillo, Cañuelas y Navarro, lo que permite armar un circuito turístico con varias paradas de interés.

Qué se puede hacer en Roque Pérez

El pueblo cuenta con una amplia variedad de propuestas. Entre ellas destacan sus dos iglesias principales, la primitiva de 1839 y la actual, San Juan Bautista, de 1936, que conviven una al lado de la otra; el complejo ferroviario reciclado, con museo y galpón de exposiciones y la casa natal de Juan Domingo Perón, un sitio histórico que mantiene su estructura original.

Además, se puede recorrer parajes rurales como La Paz, con su emblemático almacén de ramos generales, o La Paz Chica, donde funciona el Cine Club Colón, la única sala rural de cine de la provincia. La gastronomía es otro punto fuerte, con bodegones y pulperías que ofrecen sabores tradicionales, picadas, fiambres caseros y recetas típicas.

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede acceder fácilmente en auto por la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego continuar por la Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo. El trayecto demora alrededor de dos horas y el camino está completamente asfaltado, lo que asegura un viaje cómodo y directo hacia este destino lleno de historia y buenas costumbres.