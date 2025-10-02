Cuánto sale hospedarse en el hotel de Leo Messi en España que tiene un balón de oro en el lobby y otros detalles futboleros

El MIM Sotogrande es extremadamente glamuroso, con precios muy altos y con unos guiños al ídolo argentino.

Lionel Messi no solo brilla en la cancha. El futbolista también es dueño de una cadena de hoteles que cuenta con su esencia en cada detalle . En España, uno de sus establecimientos es un punto de atracción tanto para turistas como para fanáticos del fútbol.

El alojamiento cuenta con un diseño de lujo, servicios de primer nivel y una fuerte impronta ligada al 10 , que deja en claro quien es su dueño. Desde la decoración hasta la propuesta gastronómica, cada lugar es un homenaje a su carrera y a la cultura mediterránea.

Ubicado en el puerto deportivo de Sotogrande, en Cádiz, el Hotel MIM Sotogrande es un cinco estrellas con solo 45 habitaciones , ya que está pensado para ofrecer privacidad y exclusividad.

En el lobby, los huéspedes se encuentran con uno de los ocho Balones de Oro que obtuvo Messi. La temática futbolera también aparece en decoraciones con el número 10 y en la Suite Leo Messi . Esta habitación cuenta con terraza privada frente al mar, vistas al Mediterráneo y al Estrecho de Gibraltar y está equipada con tecnología de última generación y amenities de alta gama.

El hotel también cuenta con el restaurante Hincha, liderado por el chef Nandu Jubany, con estrella Michelin. Ahí se sirven platos como los "macarrones de la abuela", que son un guiño a los sabores familiares del propio Messi. Además, el complejo incluye un spa, un gimnasio abierto las 24 horas y una pileta en la terraza con vistas panorámicas al puerto.

Cuánto sale la noche en el hotel

El precio de hospedarse en el MIM Sotogrande va entre 400 y 1.400 euros por noche, según la categoría de habitación elegida. La más cara es la Suite Leo Messi, que se reserva para quienes buscan el máximo nivel de lujo.

El hotel tiene una ubicación privilegiada, servicios de excelencia y el toque personal del capitán argentino, lo que lo convierte en una de las propuestas más exclusivas de la Costa del Sol.