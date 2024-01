Feriado de Semana Santa: cuándo caen jueves y viernes santo en 2024

Cuando es feriado por Semana Santa

La festividad católica más importante del año empezará el 24 de marzo con el Domingo de Ramos y culminará el 31 de marzo con la Pascua de Resurrección. Además, este año Semana Santa se acoplará con el feriado de 2 de abril, día de conmemoración a los caídos en la Guerra de Malvinas, mediante la introducción de un feriado puente el 1º de abril.

Para quienes no tengan que trabajar el Jueves Santo, que es una jornada no laborable, habrá seis días de descanso seguidos: 28 de marzo (jueves Santo no laborable), 29 de marzo (viernes Santo feriado), 30 de marzo (sábado de gloria o Sábado Santo), 31 de marzo (domingo de Resurrección, domingo de Pascua), 1 de abril (feriado puente con fines turísticos) y 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

La medida quedó oficializada este viernes 29 de diciembre mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 106/2023. El texto llevó las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del ministro del Interior, Guillermo Francos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo

12 y 13 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

29 de marzo: Viernes Santo

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

1 de abril (puente con el viernes 29 de marzo, Viernes Santo);

21 de junio (puente con el jueves 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

11 de octubre (puente con el sábado 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural)