Las nuevas tendencias de consumo "Fast Food" que responden al vegetarianismo en el mercado argentino

Teniendo en cuenta esta tendencia, las grandes compañías se sumaron a la ola plant based y se nutrieron de opciones innovadoras para satisfacer esta demanda. Es el caso de Mostaza, la segunda cadena líder de fast food en Argentina, que se convirtió en la primera marca de su industria en presentar alternativas vegetarianas y veganas en el mercado. A través de una alianza con Not co, en agosto 2021, se presentó la línea “Mega Not Burger”, convirtiéndose en el la tercera línea de producto más vendida a nivel país.

Leandro Castorani, Director Comercial de Mostaza, detalla: “Desde su lanzamiento, la línea Mega Not Burger aumentó las ventas de la marca en un 80%, configurando hoy en día un 13% de la facturación total”.

Matías Latugaye, Country Manager de NotCo Argentina, comenta “El trabajo colaborativo por ampliar las propuestas a base de plantas en el fast food argentino que comenzamos con Mostaza en 2021, ha marcado un hito no solo para la empresa si no para todo el mundo plant based. Hoy, según el último estudio de Kantar, aproximadamente el 40% de los argentinos conoce productos a base de plantas y demuestra interés en su consumo. Y como aliados seguimos trabajando por acercarle al público nuevas y riquísimas formas de acceder a propuestas sin carne en todo el país”.

Según un estudio realizado en 2020 por la consultora Opinaia en Argentina, el 79% de las personas encuestadas aseguró que está muy o algo interesada en consumir alimentos hechos a base de plantas y vegetales. Y asimismo, un estudio de Kantar revela que el público joven es el que más busca este tipo de opciones, mientras que las personas de 50 años en adelante lo hacen para bajar el consumo de carne con alternativas similares o más saludables.

En línea, Castorani agregó: “Seguimos trabajando para ampliar nuestro portafolio con opciones sin carne. Fuimos pioneros con este producto en el país y queremos continuar marcando la diferencia, generando propuestas de valor adaptadas a las nuevas tendencias y hábitos de consumo, construyendo a partir de productos que llevan nuestra impronta, con el sabor, calidad y autenticidad que nos caracteriza como marca”, agregó Castorani.

Para este Día del Vegetarianismo, del viernes 30 de septiembre al domingo 2 de octubre, Mostaza invita a sus clientes a disfrutar de su línea Mega Not Burger con descuentos del 50% en todos los locales del país, siendo en algunas provincias la única opción vegetariana y vegana entre las cadenas de fast food.

El beneficio aplicará a cualquiera de las 4 variedades distintas de combos de la línea: Mega Not Burger Deluxe, Mega Not Burger Classic, Mega Vegan Not Burger y Mega Not Burger Cheddar en los canales de venta Delivery y a través de la app de Mostaza