El reconocido compositor Philip Glass retira su sinfonía del Kennedy Center en protesta contra Donald Trump

El presidente de Estados Unidos ha situado la institución en el centro de su campaña contra lo que él denomina cultura 'woke' y, en diciembre, cambió el nombre del emblemático recinto a Trump-Kennedy Center.

Glass se suma a una larga lista de artistas en protestar contra Trump.

El reconocido compositor y pianista estadounidense Philip Glass ha cancelado el estreno mundial de su sinfonía sobre Abraham Lincoln en el Kennedy Center, en protesta contra Donald Trump. La Sinfonía n.º 15 de Glass, 'Lincoln', estaba programada para los días 12 y 13 de junio.

"Tras una reflexión cuidadosa, he decidido retirar mi Sinfonía n.º 15, 'Lincoln', del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas", escribió Glass en un comunicado difundido en redes sociales. "La Sinfonía n.º 15 es un retrato de Abraham Lincoln, y los valores del Kennedy Center hoy están en abierto conflicto con el mensaje de la obra. Por tanto, me veo en la obligación de retirar este estreno del Kennedy Center bajo su liderazgo actual".

Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del centro, respondió en un comunicado, "No hay lugar para la política en las artes, y quienes promueven boicots por motivos políticos están tomando la decisión equivocada".

Glass, considerado el mayor compositor estadounidense vivo, fue distinguido por el Kennedy Center en 2018 y recibió en 2010 la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Barack Obama.

Decenas de artistas bajaron sus obras y dieron marcha atrás con sus shows en protesta contra Donald Trump El artista, de 88 años, se suma a una lista creciente de artistas que están cancelando sus actuaciones tras la destitución por parte de Trump de la anterior dirección del Kennedy Center. El musical 'Hamilton', Issa Rae, Renee Fleming, Béla Fleck, Sonia De Los Santos, Chuck Redd, 'The Brentano Quartet', 'The Martha Graham Dance Company' y 'The Washington National Opera' figuran entre los artistas y agrupaciones que han retirado su participación de la institución artística amenazada. El director ejecutivo del Kennedy Center, Richard Grenell, respondió a las cancelaciones en redes sociales dirigiéndose a Béla Fleck: "Acabas de politizarlo y te has rendido ante la turba 'woke' que quiere que actúes solo para izquierdistas". "Esa turba que te presiona nunca estará satisfecha hasta que solo toques para demócratas. El Trump-Kennedy Center cree que todo el mundo es bienvenido, demócratas y republicanos y quienes no están interesados en la política. Queremos artistas que no hacen política, que simplemente disfrutan entreteniendo a todos, sin importar a quién hayan votado", sentenció.