Qué significa vestirse de color naranja, según la colorimetría

Este tono vibrante se convirtió en símbolo de la moda tras la presentación del álbum de Taylor Swift que impuso tendencia.

El naranja irrumpe en la escena cultural como el color elegido por Taylor Swift para su nuevo álbum "The Life of a Showgirl". La artista estadounidense transformó este tono vibrante en el símbolo de su nueva era musical, asociándolo con la energía, la creatividad y la intensidad emocional que caracterizó su experiencia durante la gira "Eras Tour". La portada del disco, dominada por un naranja Portofino brillante, no solo define la estética visual del proyecto, sino que también impone una tendencia que trasciende la música y llega a la moda.

La elección de Swift no fue casual. En una entrevista, la cantante explicó que el naranja refleja "lo que pasaba en mi interior" durante ese período de su vida, describiéndolo como un color que encapsula la exuberancia, la electricidad y la vitalidad de esa etapa. Esta decisión artística no solo reafirma el poder del naranja como expresión de emociones intensas, sino que también lo posiciona como un referente en el mundo del entretenimiento y el estilo personal.

La elección de Swift para su álbum The Life of a Showgirl reforzó esta asociación con la energía y la abundancia, alineándose con tendencias anteriores como el "verde brat" de Charli XCX o el "rosa Barbie" que dominó la cultura pop.

¿Por qué elijo el color naranja en la ropa? El naranja transmite una serie de significados que van más allá de lo estético. Este color se vincula con la energía vital, la creatividad y la capacidad de adaptación. Quienes optan por incorporarlo en su vestuario suelen buscar expresar su lado más sociable y aventurero. Desde el punto de vista psicológico, el naranja estimula la actividad mental, fomenta la comunicación y transmite una sensación de alegría y abundancia.

Desde una perspectiva cultural, el naranja adquiere distintos significados según el contexto. En algunas tradiciones, como el budismo tibetano, este color simboliza templanza y sobriedad, mientras que en Occidente se asocia con la espiritualidad, el renacimiento y la emoción. En el ámbito de la moda, el naranja evoca emociones intensas como la adrenalina y el entusiasmo, aunque también puede percibirse como un tono llamativo que no pasa desapercibido. La elección del naranja en la vestimenta puede responder a diferentes motivaciones. Este color permite expresar una personalidad alegre y optimista, además de funcionar como un estimulante natural que aumenta la energía y la motivación. También conecta con la naturaleza, especialmente en estaciones como la primavera y el otoño, donde predominan los tonos cálidos, algo que no es casualidad debido a que son las estaciones que comienzan en septiembre. El naranja se relaciona con el chakra sacro, asociado a la creatividad, la confianza y la independencia, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan proyectar vitalidad y dinamismo.