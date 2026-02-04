Condenan a cadena perpetua al hombre que intentó asesinar a Donald Trump en 2024 + Seguir en









Ryan Routh fue condenado a prisión perpetua en Florida tras ser hallado culpable de cinco delitos federales por el intento de asesinato que sufrió el republicano durante la campaña presidencial de 2024.

Donald Trump había sido blanco de dos intentos de asesinato durante la carrera electoral que lo devolvió a la Casa Blanca. Ryan Routh trató de hacerlo mientras de terminar con la vida de Trump mientras estaba en el campo de golf de Mar a Lago, mansión del magnate.

El hombre que intentó asesinar en septiembre de 2024 al entonces candidato presidencial de EEUU, Donald Trump, fue condenado este miércoles a cadena perpetua, en el estado de Florida. Ryan Routh, de 59 años, fue encontrado culpable de cinco delitos, tras tartar de dispararle al aún candidato Trump.

Se trata del segundo intento de asesinato en campaña que sufrió el republicano, mientras que el primero había sido durante un acto de cara a las presidenciales de noviembre de 2024.

La jueza federal del distrito Alieen Cannon, sentenció a Routh en la sala de audiencias de Fort Piece, donde el hombre de 59 años trató de apuñalarse a si mismo tras enterarse de que había sido condenado por todos los cargos que tenía en contra. Sin embargo, aún faltaba la sentencia que se conoció este miércoles, de todos modos, previsible.

El abogado a cargo de defender la complicada situación de Routh, pidió bajar la pena hasta 27 años, ya que está a punto de cumplir 60. Por si fuera poco, también fue condenado a siete años cárcel por posesión de armas de guerra. De este modo, el hombre que atacó a Trump en septiembre de 2024 pasará el resto de su vida en la cárcel, ya que el estado de la Florida no contempla ningún tipo de salidas transitorias al recibir la condena más sebera.

Los cargos por los que fue condenado el hombre que intentó asesinar a Donald Trump Routh fue hallado culpable de intentar asesinar a un candidato presidencial, utilizar un arma de fuego en apoyo de un crimen, agredir a un agente federal, poseer un arma siendo reincidente y portar un arma con el número de serie adulterado, un combo de delitos que selló la condena máxima prevista por la legislación del estado de Florida.

Según consta el fallo judicial, Routh nunca mostró arrepentimiento por sus acciones ni pidió disculpas por haber puesto en riesgo la vida de múltiples personas. “Su conducta refleja un desprecio casi absoluto por la ley”, sostuvo la jueza al fundamentar la pena. La defensa intentó, sin éxito, bajar la sentencia. El abogado Martin L. Roth solicitó que se aplicara una variación de las pautas de condena y propuso una pena de 20 años de prisión más una condena obligatoria de siete años por uno de los cargos vinculados a armas. El argumento central fue la edad del acusado, que está a semanas de cumplir 60 años. “Un castigo justo debería ser lo suficientemente severo como para sancionar la conducta, pero no excesivo, permitiéndole eventualmente recuperar la libertad y no morir en prisión”, sostuvo el defensor en su presentación. La jueza rechazó el pedido y confirmó que Routh pasará el resto de su vida tras las rejas, sin posibilidad de beneficios ni salidas transitorias.