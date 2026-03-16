La Feria Francesa regresa a Plaza Francia y consolida su lugar en la agenda gastronómica porteña + Seguir en









Organizada por Lucullus, que celebra 15 años de actividad en Argentina, la feria reunirá durante dos jornadas a productores, chefs y emprendedores dedicados a difundir la tradición culinaria francesa en la ciudad

Durante dos jornadas, Plaza Francia será sede de la Feria Francesa, un encuentro gastronómico organizado por Lucullus que reunirá a chefs, pâtissiers y productores dedicados a difundir la tradición culinaria francesa en Buenos Aires.

Buenos Aires se prepara para recibir una nueva edición de La Feria Francesa, un evento que combina gastronomía, cultura y espacio público en una propuesta abierta al público. La cita será el sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 11 a 18.30 horas, en Plaza Francia (Av. del Libertador 1400, Recoleta), con entrada libre y gratuita. Organizado por Lucullus, la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, con este evento inaugura así su calendario 2026 y refuerza su presencia dentro del circuito de ferias gastronómicas de la ciudad.

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A lo largo de dos jornadas, el tradicional paseo de Recoleta se transformará en un punto de encuentro para quienes buscan acercarse a los sabores y productos característicos de la cocina francesa. Con una propuesta que combina tradición culinaria, emprendimientos gastronómicos y difusión cultural, la feria se presenta como una oportunidad para recorrer una diversidad de especialidades elaboradas por chefs, pâtissiers y productores que trabajan con técnicas y recetas inspiradas en el patrimonio gastronómico del país galo.

Feria Francesa - stands (5) Entre las propuestas que se podrán degustar habrá panadería artesanal, viennoiserie, pastelería francesa, quesos, charcutería, chocolates y platos regionales, además de diferentes alternativas dulces y saladas preparadas especialmente para el evento. La edición 2026 contará con la participación de numerosos emprendimientos y referentes del sector, entre ellos Compañía de Chocolates, Raclette, Almacén 1249, Cinna Coffee & Roll, Gontran Cherrier, Uria Raclette, Mauricio Asta, Jimena Fuster, Le Troquet de Henry, Kakawa, Choux Éclairs, Darton Cuisine, Les Croquants, Laban, Morris Mousse, French Cookie, Topinambour, L’Epi Boulangerie, Merci, Cocu, Las Dinas, Jérôme by Frenchie, Santi Cheese Market, Milkaut, L’Atelier y Quesos Fermier, junto a otros proyectos que se suman a esta celebración culinaria.

Con el paso de los años, La Feria Francesa se ha consolidado como la única de su tipo dedicada exclusivamente a esta gastronomía en la ciudad, generando un espacio de difusión para productores y emprendedores vinculados a la cocina gala. Además de ofrecer una experiencia gastronómica diversa, el evento contribuye a fortalecer los vínculos culturales entre Francia y Argentina a través de la cocina, uno de los lenguajes más representativos de ambas tradiciones.

Feria Francesa (27) La organización del encuentro está a cargo de Lucullus, entidad que este año cumple 15 años promoviendo la gastronomía del país galo en el país, con el acompañamiento de Milkaut Profesional y el respaldo institucional de la República Francesa, bajo los valores de Liberté, Égalité, Fraternité. También participan Ferias de la Ciudad BA, Buenos Aires Ciudad y BA Capital Gastronómica, organismos que impulsan iniciativas destinadas a fomentar el desarrollo gastronómico y cultural en el espacio público.

En este contexto, la feria se posiciona como una propuesta que trasciende el consumo gastronómico para convertirse en un paseo urbano donde confluyen tradición, emprendimiento y cultura. La convocatoria, que año tras año reúne a un público amplio y diverso, vuelve a instalarse en la agenda porteña como una de las citas culinarias destacadas del primer semestre. Feria Francesa (24)