La infusión natural que combina efecto diurético y adelgazante en una sola taza

Una farmacéutica explicó cuál es la infusión natural que elimina la grasa, ayuda con la retención de líquidos y agiliza la memoria.

Infusiones hay muchas , se puede encontrar varias para cada problema o afección. Cada planta tiene sus propiedades que la diferencia entre las demás. En el caso de la Guaraná, que es originaria del Amazonas, posee compuestos bioactivos que ofrecen múltiples beneficios para la salud humana.

La farmacéutica Silvia del Río habló sobre el tema para el medio 20 minutos. Entre sus beneficios más conocidos se encuentran la mejora de la capacidad mental, el aumento del libido y su eficiencia en la pérdida de grasa.

Según lo dicho por la farmacéutica, la infusión de guaraná es una aliada natural para el bienestar gracias a la riqueza de compuestos presentes en sus semillas, entre ellos la cafeína, la teobromina, los taninos, las saponinas y una alta concentración de antioxidantes. Esta combinación explica los múltiples efectos positivos que se le atribuyen.

Del Rio añade además, que su aporte elevado de cafeína estimula el metabolismo y favorece la quema de grasas , lo que la convierte en una bebida útil para quienes buscan controlar el peso. A su vez, las propiedades diuréticas propias del guaraná contribuyen a eliminar líquidos retenidos y sodio en exceso , reduciendo la sensación de hinchazón.

En el plano cognitivo explica que la cafeína y la teobromina actúan sobre el sistema nervioso central, mejorando la memoria, la concentración y la agilidad mental, al mismo tiempo que los taninos permiten una liberación más lenta y sostenida de la cafeína, evitando los altibajos de energía que provocan otras bebidas estimulantes.

Por otra parte, su contenido de antioxidantes como catequinas y compuestos fenólicos protege a las células frente al daño oxidativo y refuerza el sistema inmunológico. Estos mismos antioxidantes, junto con las saponinas, ejercen un efecto antiinflamatorio que ayuda a mitigar el impacto del estrés y la fatiga en el organismo. Además, la acción vasodilatadora de la cafeína y de ciertos polifenoles favorece la circulación sanguínea, mejora la oxigenación de los tejidos y apoya la salud cardiovascular.

El guaraná también tiene un impacto positivo en el equilibrio emocional: al optimizar el flujo de oxígeno al cerebro y reducir la sensación de cansancio, colabora en mantener un estado de ánimo más estable y una actitud mental enfocada. Así, esta infusión no solo es un recurso natural para quienes buscan regular su peso, sino también un complemento integral para quienes desean potenciar su energía, cuidar su sistema inmune y promover un mayor bienestar físico y mental de manera natural.

Cómo preparar un té de guaraná

Preparar esta infusión es sencillo y no te llevará más de unos minutos. Solo necesitás:

Calentar el agua hasta que esté bien caliente, pero sin que llegue a hervir. Agregar 1 cucharadita de polvo de guaraná (o una bolsita de té) en una taza de unos 200 ml. Dejar reposar de 5 a 10 minutos para que libere todos sus compuestos activos. Colar y servir. Si lo preferís, podés añadir unas gotas de limón o un poco de miel para suavizar el sabor.

Se recomienda disfrutar una taza al día, preferentemente por la mañana o antes de una actividad física, para aprovechar mejor su aporte de energía. No es aconsejable superar las 2 tazas diarias, ya que su contenido de cafeína puede generar insomnio, nerviosismo o taquicardia en personas sensibles.