El sentido mensaje de uno de los hijos de Locomotora Oliveras a un mes de su muerte







Su hijo Alejandro reflexionó en medio del duelo tras la partida de la excampeona del mundo. “Voy a seguir sus pasos: el no darme por vencido", subrayó.

La Locomotora tenía 47 años y murió de un ACV.

A un mes de la muerte de la exboxeadora Alejandra Locomotora Oliveras, su hijo Alejandro publicó un sentido homenaje en el que destacó los recuerdos que mantiene de su madre. En sus redes, enumeró sus enseñanzas y declaró: “El amor que tengo por ella es el más alto”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Hoy ya hace un mes de tu partida. Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca y a todos nos hacés falta. Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto. Y siempre va a ser así”, escribió el joven y adjuntó una foto con ella y su hermano Alexis en una historia de Instagram.

Además, siguió: “Voy a seguir sus pasos: el no darme por vencido; el vivir libre y limpio; compartir mi saber; ayudar al que lo necesite; cuidar el cuerpo, el alma y la familia; respetar a la naturaleza y el trabajo, que es sagrado. Es lo que ella hacía y lo que hacemos en esta familia chiquita pero poderosa. Te quiero mucho, ma”.

El sentido mensaje de uno de los hijos de Locomotora Oliveras Alejandro ya habló anteriormente de la muerte de su madre, durante una entrevista que le hicieron en el marco del estreno de la serie En el barro, en la que Locomotora participó en algunas escenas.

“Es un proceso largo, que uno no supera así no más este tipo de cosas. Pero es muy importante verla en la serie, me hubiera gustado que se vea porque yo creo que agradó mucho su personaje, su forma de actuar, siendo la primera vez que se la pudo ver en pantalla a través de una serie”, relató sobre cómo lleva el duelo.

hijo locomotora oliveras "Quiero que sepan que el amor, el orgullo y el respeto que tengo por ella es el más alto", dijo Alejandro. @alejandro_oliveras.ok Locomotora murió el 28 de julio a los 47 años por un “shock seguido de un tromboembolismo pulmonar masivo”, como consecuencia de un ACV isquémico que había sufrido días antes. La noticia rápidamente conmovió al país, ya que Locomotora era un personaje público que se volvió muy querido por sus videos motivacionales en las redes sociales, donde promovía la actividad física y los buenos hábitos de salud. Tras su fallecimiento, numerables celebridades expresaron públicamente sus condolencias. De qué murió Alejandra Locomotora Oliveras La boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras murió el 28 de julio a los 47 años luego de transitar las últimas dos semanas internada en terapia intensiva tras haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. El médico a cargo del servicio de internación explicó las causas de su fallecimiento. Su deceso fue confirmado durante la tarde del lunes, luego de una repentina descompensación que resultó irreversible, pese a que el último parte médico emitido este mismo día por la mañana mostraba una evolución esperanzadora. Néstor Carrizo, jefe del servicio de la unidad de terapia intensiva del Hospital Cullen de Santa Fe, se refirió al fallecimiento de Oliveras. "Ella venía teniendo una evolución clínica estable pero siempre estos pacientes pueden tener complicaciones", dijo en primer lugar.

Temas boxeo

ACV