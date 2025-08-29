"Bugonia": Qué dicen los críticos sobre la nueva película de Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone

La película, que también cuenta con el protagonismo de Jesse Plemons, tuvo su estreno durante el Festival de Cine de Venecia.

La nueva película de Yorgos Lanthimos , Bugonia se estrenó en el Festival de Cine de Venecia el jueves por la noche y los críticos están empezando a dar su opinión sobre la poco convencional comedia negra de ciencia ficción protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons .

Bugonia marca la cuarta colaboración del director y Stone. En su última colaboración —una nueva versión en inglés de ¡Salven el Planeta Verde! , del cineasta surcoreano Jang Joon-hwan — , Stone interpreta a una poderosa director ejecutivo de una importante empresa, secuestrado por dos conspiradores (Plemons, Aidan Delbis ) convencidos de que es un extraterrestre con intenciones de destruir la Tierra.

Las reacciones han sido en gran parte positivas, y los actores en particular han recibido grandes elogios.

Pete Hammond, de Deadline, calificó la película como una "experiencia salvaje" y un regreso a la cima para el autor griego: " Bugonia es una historia vertiginosa y descabellada que está a la altura de las mejores películas del cineasta. Todas comparten un punto surrealista con Bugonia, que además resulta increíblemente pertinente para la era de la desinformación actual y los conspiranoicos que viven en las profundidades de internet y en sus propios sótanos".

Añade que hay “actuaciones valientes tanto de Stone, una vez más dando lo mejor de sí, como de un Jesse Plemons magníficamente desquiciado”.

Little White Lies destaca el irregular historial de Hollywood en lo que respecta a remakes en inglés de películas del este de Asia, pero quedó gratamente sorprendida: “La divertida, perturbadora e inesperadamente conmovedora Bugonia justifica con creces la existencia de su derivación… Bugonia también es mucho menos oblicua que los trabajos anteriores de Lanthimos, particularmente sus colaboraciones con Efthymis Filippou, y en ocasiones las credenciales de [el guionista Will] Tracy como ex escritor de Succession y editor en jefe de 'The Onion' son inconfundibles”.

Indiewire le da a la película una calificación de B. La marca elogia especialmente a los actores, pero también señala: "El décimo largometraje de Lanthimos habría sido más atractivo, un éxito rotundo, con una duración de 90 minutos, en lugar de dos horas que se convierten en una tediosa sobreexplotación de sus temas. Pero, ¿parecería entonces lo suficientemente importante? Bugonia es profunda o profundamente absurda. Es ambas cosas".

Vulture también quedó impresionado por la actuación en particular: "Stone es extraordinaria (¿cuándo no lo es?), se retuerce emocionalmente como un insecto clavado en la pared, probando diferentes tácticas con esta psicópata. Primero, se muestra tranquila, controlada y segura; luego, prueba la amabilidad y la flexibilidad. La confianza relajada de Plemons es escalofriante al principio. Pero también tiene que alimentar nuestra ira, ganarse nuestro patetismo y tal vez incluso provocar algunas punzadas de solidaridad. Los personajes de las películas de Lanthimos no emprenden viajes emocionales tradicionales. Nosotros, el público, sí".

Peter Bradshaw, de The Guardian, tuvo opiniones encontradas sobre la película, otorgándole tres estrellas sobre cinco. Elogió la película, "macabra y divertida", por su "predeciblemente sólida interpretación de Emma Stone, una banda sonora orquestal desgarradora y clamorosa de Jerskin Fendrix y, lo más importante, un maravilloso montaje final".

Pero continúa diciendo: “francamente, es un camino muy, muy largo hasta ese gran salto” y se pregunta si “esta comedia negra extraña, aunque a veces un poco torpe, se ha ganado plenamente su eventual giro hacia cuestiones trágicas serias en el final”.

Screen International se mostró fanático y comentó: “Emma Stone y Jesse Plemons son dinamita en el explosivo thriller de Yorgos Lanthimos”, y también describió la película como “una pieza de cámara gloriosamente gonzo y agudamente satírica”.

Mientras tanto, la revista Radio Times del Reino Unido le da a la película cuatro estrellas de cinco, describiéndola como "poco convencional y escandalosa pero con un tema subyacente mortalmente serio".

El Daily Telegraph del Reino Unido le da cinco estrellas a la película y dice que "rebosa de travesuras virtuosas", pero tendrás que pagar para leer esa reseña, ya que está detrás de un muro de pago.

Focus Features lanzará Bugonia en Estados Unidos a fines de octubre.

Escrita por Tracy y también protagonizada por Stavros Halkias y Alicia Silverstone, Bugonia es producida por Ed Guiney, Andrew Lowe, Lanthimos, Stone, Ari Aster, Lars Knudsen, Miky Lee y Jerry Kyoungboum Ko.