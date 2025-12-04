No se preocupe, puede que estemos en recesión

Hay quienes creen que, como las brujas, puede que la recesión no exista, pero que las hay, las hay. Con el ajuste al último dato del EMAE, el Gobierno esquivó los titulares de haber caído en un proceso recesivo. Pero solo los titulares…

Engañifa contable o realidad, más allá de las percepciones de cada uno, por ahora los medios y el establishment económico acatan el relato oficialista que el país no habría o estaría transitando un proceso recesivo.

En nuestro país ni el Banco Central, ni el INDEC, ni ningún organismo oficial “decreta” cuando los argentinos estamos atravesando una recesión (tampoco un proceso expansivo). Lo más que hacen es recopilar una serie de datos, que son tomados por los economistas del sector privado y la prensa, para definir si el país entró o no en una recesión.

Como “cada maestro con su librito”, esto hace que no haya una regla única al momento de definir que es una recesión. No obstante, existe una práctica habitual y generalizada que es declararla a partir del momento en que el país experimenta dos trimestres consecutivos de caída del PBI.

Es cierto que esto significa que “los especialistas” nos avisan que comenzó “la malaria” casi seis meses después que lo hizo, pero esto no ha conspirado en contra de la popularidad de lo que no es algo escrito en bronce, sino una simple regla de bolsillo.

No está muy claro de donde salió esta idea de “los dos trimestres consecutivos”, posiblemente en algún momento de los años 1960´s, pero en general se cita a Julius Shiskin, comisionado del BLS de los Estados Unidos (algo así como el INDEC) como quien popularizó el mecanismo con un artículo que escribió para el New York Times “The Changing Business Cycle” el 1 de diciembre de 1974.

En realidad, todo lo que hizo Shiskin fue definir qué era una recesión: “Mucha gente usa una definición mucho más simple (que la del NBER), una declinación durante dos trimestres del PBI real”, advirtiendo que “mientras esta definición es simplista, ha funcionado bastante bien en el pasado”. En castellano, que no tenía ningún rigor científico.

Julius Shiskin advirtió acerca del uso de la regla de los dos trimestres de caída del PBI, para determinar las recesiones. Sin embargo su nota en el NYT de 1974 fue lo que le dió el puntapié a la popularización de esta idea.

Al año siguiente los medios Europeos comenzaron a usar esta regla, que en los 80's es incorporada por una serie de entidades oficiales del viejo continente, lo que da pie para que en los 90´s se adopte en Latinoamérica, África y gran parte de Asia.

Claro que la “regla de los dos trimestres” está lejos de ser universalmente aceptada para definir lo que es una recesión. Por ejemplo, en Japón es la Oficina del Gabinete (una entidad oficial) la que decreta cuando el país entró en recesión. En China sería el gobierno -que nunca lo hizo- aunque los extranjeros tendemos a pensar que cuando el crecimiento de su economía está muy por debajo de lo proyectado (digamos 6% frente a 8%) algo de “olor” a recesión hay. Por su parte, organismos multilaterales como el FMI o la OCDE no tienen una definición oficial, estando abiertos al método que prefieren sus integrantes.

Sin dudas, el caso más destacable entre quienes no utilizan “la regla”, es el de los EEUU.

Fundada en 1920 como una entidad privada y sin fines lucro para realizar estudios económicos, en 1946 el NBER (National Bureau of Economic Research) publicó “Measuring Business Cycles” (por Wesley C. Mitchell y Arthur F. Burns; hay una versión previa de 1930) con lo que se convirtió en el árbitro de lo que era y es una recesión en los EEUU.

Midiendo el ciclo d elos negocios de Mitchell y Burns NBER 1946 copy “Measuring Business Cycles” de Mitchell & Burns, 1946, abrió la puerta al estudio de las recesiones y cimentó al NBER como la voz más autorizada en los EE.U.U. para definir cuando comenzaban los procesos económicos recesivos y los expansivos

Si bien en un principio sus estudios y definiciones estaban orientados casi exclusivamente para el mundo académico y lo hacían de manera casi informal, en 1978 crearon el “Business Cycle Dating Comitee” (hoy integrado por 8 de los principales economistas norteamericanos) cuyo único fin es definir de manera oficial e inapelable los picos y los pisos de los ciclos económicos norteamericanos (i.e. cuando arranca y cuando terminan la recesiones), definiendo las recesiones como “Una caída significativa de la actividad económica que se extiende a toda la economía y dura más de unos pocos meses, normalmente visible en el PBI, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas minoristas y mayoristas”.

Se cae de maduro que para esto no solo apelan a los datos oficiales sobre la evolución del PBI, sino a otros parámetros como el empleo, ingresos, ventas, producción industrial, etc. antes de dar su veredicto.

monstruo de la recession y la inbflacion copy 2 En “The Transition in Eastern Europe”, 1994, O.Blancjhard, K. Froot y J Sachs encontraron que los programas de estabilización más fuertes -y necesarios- derivaban en recesiones.

Desde 1947, EEUU experimentó 12 procesos recesivos y 11 veces anotó dos o mas trimestres consecutivos de baja del PBI. La caída de 1947 no fue definida como recesión (falso positivo) y las recesiones de 1960 y 2001 no coincidieron con la regla de los dos trimestres (falso negativo).

Lo que es más, el evento de 1949 arrancó un trimestre antes y finalizó dos más tarde de lo que sugiere esta norma, el del 53 terminó uno mas tarde, el del 57 arrancó uno antes y terminó uno después, el del 69 finalizó tres más tarde, el del 74 se inició tres antes, el de 1980 uno antes y uno después, el del 81 uno antes y tres después, el del 90 uno antes y el de 2008 tres antes.

Es decir, que esta regla no nos ha servido para predecir las recesiones norteamericanas en una de cada cuatro veces y cuando lo hizo, generalmente fue a destiempo (más precisas parecieran ser la “inversión de la curva de tasas”, la “regla de Sham, el algoritmo de Harding & Pagan en "Synchronization of cycles" -que bien podría aplicarse en nuestro país-, etc. )

2T versus NBER La evidencia en los EE.UU. es que la “regla de los dos trimestres” es demasiado imprecisa como para considerarla seriamente al momento de establecer cuando experimentamos una recesión.

En el caso particular de Japón, el resultado es sensiblemente peor, con la regla coincidiendo con la declaración oficial de recesiones en apenas 7 de los 16 casos declarados, con 4 falsos positivos y 5 falsos negativos.

Dejemos de lado la cuestión que con poco más de una decena de casos, sea en los EEUU, Japón o nuestro país, es un disparate elaborar cualquier regla con una mínima validez estadística y que la data sobre el PBI suele estar sujeta a una serie de revisiones (que van entre 1 y 5 años para los EEUU, 4 años en Japón y de 12 a 18 meses para la Argentina), esto ha dado pie a un sinnúmero de estudios criticando la idea de usar los dos trimestres para determinar la presencia de una recesión: “Predicting U.S. Recessions: Financial Variables as Leading Indicators”, Arturo Estrtella y Fredeic S. Mishkin, 1998; “A Comparison of the Real-Time Performance of Business Cycle Dating Methods”, por Marcell Chauvet y Jeremy Piger, 2007; “What´s a Recession Anyway?”, Edward E.Leamer, 2008; “Diagnosing Recessions”, Oscar Jorda, 2010; “What Determines when a Recession is a Recession?”; “The Great Recession: Lessons for Central Bankers, MIT Press, 2012; “Will The Economic Recovery Die of Old Age”, Glenn D.Rudebusch, 2016; Jeffrey Frankel, 2020; “Is a Recession Simply a Decline in GDP? What Does That Mean?”, Frank Shistak, 2022 -de la linea libeertaria-; “Common Causes of Economic Recession”, Lida R. Weinstock 2023; Recession? It´s a Question of Definition, Neil Shearing, 2023;

A pesar de todo esto, como es cómodo, sencillo y los demás lo utilizan, el método de los dos trimestres de baja en el PBI para determinar la existencia de una recesión sigue siendo popular.

Milei Damocles Recesion La posibilidad que la Argentina ingrese o transite un proceso recesivo, que no se podría achacar al gobierno anterior, es una de las espadas de Damocles que penden sobre la actual administración, ya que evidenciaría el “no éxito” del plan económico.

El problema es que como es popular, también es popular el incentivo para que las autoridades “toquen” los datos del PBI y sus sucedáneos -total tienen tiempo para ajustarlos más adelante- en especial allí donde “la regla” se toma como una verdad revelada y la política se aterra ante la posibilidad de ser acusada de engendrar una recesión (ni que hablar de una “estanflación” que es lo que correspondería en el caso Argentino).

La realidad es que no teniendo un organismo realmente independiente, como es el NBER, y con la mayoría de los principales economistas y consultoras dependiendo del estipendio del Estado, si bien la opinión profesional de cualquiera de ellos conllevaría la misma o más certeza que la regla de los dos trimestres, son pocos los que se atreven a expresarse públicamente.

Recesion y ancla fiscal

Para evitar confusiones, no es el objetivo de esta nota determinar si la Argentina entró durante el segundo trimestre de este año en un proceso recesivo o no, o si lo está transitando o no. Todo lo que queremos es evidenciar que afirmar que no lo estamos/o transitamos, solo porque durante el segundo trimestre de este año la economía habría crecido, es un disparate.

Ante la inquisitoria del periodismo, en 1947 (16 de diciembre) el presidente de los EEUU, Harry Truman contestó: “Recesión es cuando tu vecino pierde el trabajo”, depresión es cuando voz perdés el tuyo”… la broma poco después agregaba: “Si Harry Truman pierde su trabajo, eso es una recuperación”.