2 de diciembre 2025 - 14:00

Fórmula 1: Red Bull anunció al nuevo compañero de Max Verstappen para 2026

La escudería Red Bull confirmó quiénes acompañarán a Max Verstappen en la estructura durante la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Fórmula 1: Red Bull anunció el nuevo compañero de Verstappen para 2026

Este mediodía se anunció el último cupo disponible para la formación de la Fórmula 1 en 2026. Red Bull publicó en las redes que el nuevo compañero de Max Verstappen será Isaac Hadjar.

Informate más

"En cuanto a Isack, en su primera temporada de F1, ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura, requisito fundamental en este deporte. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista! 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull Ford Powertrains, estos son tiempos emocionantes y espero ver lo que podemos hacer juntos”, explicó.

Hadjar es uno de los tantos productos del Red Bull Team Junior: firmó hace tres años con la estructura y llega fue animador de las categorías previas a la F1 en las recientes temporadas. El francés de 21 años fue cuarto de la Fórmula 3 en 2022: ascendió rápidamente a F2 y, aunque en su primera experiencia quedó 14°, en el 2024 batalló hasta la última carrera por el título con el brasileño Gabriel Bortoleto y finalmente se ubicó en el 2° lugar de la tabla de pilotos al mando de un Campos Racing.

Mientras que los dos pilotos de Racing Bulls, el equipo satélite, serán Liam Lawson y el joven Arvid Lindblad, quien viene de correr en la F2. Por su parte, Yuki Tsunoda seguirá perteneciendo como “piloto de pruebas y reserva” de Red Bull.

