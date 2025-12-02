Fórmula 1: Red Bull anunció al nuevo compañero de Max Verstappen para 2026 + Seguir en









La escudería Red Bull confirmó quiénes acompañarán a Max Verstappen en la estructura durante la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Este mediodía se anunció el último cupo disponible para la formación de la Fórmula 1 en 2026. Red Bull publicó en las redes que el nuevo compañero de Max Verstappen será Isaac Hadjar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redbullracing/status/1995870631926399346&partner=&hide_thread=false Our Driver Line-up for 2026 @Max33Verstappen @Isack_Hadjar



Read more here https://t.co/mvEMyB7JC0 pic.twitter.com/1LLcYUel81 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 2, 2025 En el comunicado que difundió RB, Laurent Mekies, CEO y director del equipo, se refirió a la decisión del equipo.

"En cuanto a Isack, en su primera temporada de F1, ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura, requisito fundamental en este deporte. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista! 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull Ford Powertrains, estos son tiempos emocionantes y espero ver lo que podemos hacer juntos”, explicó.

Hadjar es uno de los tantos productos del Red Bull Team Junior: firmó hace tres años con la estructura y llega fue animador de las categorías previas a la F1 en las recientes temporadas. El francés de 21 años fue cuarto de la Fórmula 3 en 2022: ascendió rápidamente a F2 y, aunque en su primera experiencia quedó 14°, en el 2024 batalló hasta la última carrera por el título con el brasileño Gabriel Bortoleto y finalmente se ubicó en el 2° lugar de la tabla de pilotos al mando de un Campos Racing.

Mientras que los dos pilotos de Racing Bulls, el equipo satélite, serán Liam Lawson y el joven Arvid Lindblad, quien viene de correr en la F2. Por su parte, Yuki Tsunoda seguirá perteneciendo como “piloto de pruebas y reserva” de Red Bull.