3 colores que fortalecen tu autoconfianza, según la psicología

Según expertos en esta disciplina, algunas tonalidades pueden influir en la forma en la que uno se auto percibe e incluso, el estado de ánimo.

Los colores tienen un gran poder para complementar a una persona , iluminar e incluso, oscurecer. Lo cierto es que más allá de la colorimetría que cada persona puede tener, la psicología de color afirma que algunos pueden influir en las emociones, específicamente en el autoestima y la confianza.

Este tipo de colores se podrían describir como magnéticos, ya que llaman la atención y al mismo tiempo, se mantienen elegantes y vibrantes , y la persona que los lleva puestos puede ganar una confianza inmediata, por lo que se sugiere usarlos en situaciones puntuales en las que se desea impresionar.

Según la teórica alemana Eva Heller, autora del libro “Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón”, cada color puede tener efectos distintos y a veces, contradictorios, en las personas. El significado que tiene depende, en gran medida, del contexto, la cultura y la personalidad de cada uno.

Según el psicólogo Jonathan García-Allen, el rojo estimula la energía y la asertividad en las personas, lo que convierte a este color en la elección ideal para momentos específicos en los que se desea proyectar autoridad o llamar la atención.

En el mundo de la moda, a menudo se relaciona este color con el coraje y la seducción , ya que atrae miradas y transmite un gran poder de decisión.

ropa roja 1

Negro: poder, elegancia y dominio

Este color tiene dos significados muy opuestos: es conocido que guarda una estrecha relación con el luto o la seriedad, pero lo cierto es que también proyecta solidez y profesionalismo, especialmente en el ámbito empresarial.

Tiene un carácter atemporal, ya que nunca pasa de moda, y permite estilizar cualquier figura, por lo que para la mayoría, el negro es un básico que no falla.

Azul: tranquilidad, inteligencia y credibilidad

Diferentes estudios respecto a la psicología del color, revelaron que el azul genera bienestar y tiende a reducir el estrés. Usar ropa de este color puede ayudar a inspirar confianza y estabilidad. Esta es una de las razones por las que múltiples compañías eligen usar un uniforme azul.

Además de estos colores, hay otros, como el amarillo que representa y estimula la felicidad y la creatividad. Sin embargo, los expertos recomiendan su uso con moderación, porque en exceso puede causar síntomas de ansiedad. Por otro lado, está el blanco, famoso por representar la pureza, limpieza y claridad mental. El violeta, más relacionado con lo espiritual, representa intuición e introspección.

Los colores también son una forma de comunicar, por lo que conviene conocer el efecto de cada uno a la hora de vestirse.