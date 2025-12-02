Los colores tienen un gran poder para complementar a una persona, iluminar e incluso, oscurecer. Lo cierto es que más allá de la colorimetría que cada persona puede tener, la psicología de color afirma que algunos pueden influir en las emociones, específicamente en el autoestima y la confianza.
3 colores que fortalecen tu autoconfianza, según la psicología
Según expertos en esta disciplina, algunas tonalidades pueden influir en la forma en la que uno se auto percibe e incluso, el estado de ánimo.
-
Por qué algunas personas usan lentes de sol todos los días, según la psicología
-
Una ingeniera y docente uruguaya fue reconocida por un proyecto para diseñar y validar las redes móviles del futuro
Este tipo de colores se podrían describir como magnéticos, ya que llaman la atención y al mismo tiempo, se mantienen elegantes y vibrantes, y la persona que los lleva puestos puede ganar una confianza inmediata, por lo que se sugiere usarlos en situaciones puntuales en las que se desea impresionar.
3 colores que fortalecen tu autoconfianza
Según la teórica alemana Eva Heller, autora del libro “Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón”, cada color puede tener efectos distintos y a veces, contradictorios, en las personas. El significado que tiene depende, en gran medida, del contexto, la cultura y la personalidad de cada uno.
Rojo: fuerza, vitalidad y determinación
Según el psicólogo Jonathan García-Allen, el rojo estimula la energía y la asertividad en las personas, lo que convierte a este color en la elección ideal para momentos específicos en los que se desea proyectar autoridad o llamar la atención.
En el mundo de la moda, a menudo se relaciona este color con el coraje y la seducción, ya que atrae miradas y transmite un gran poder de decisión.
Negro: poder, elegancia y dominio
Este color tiene dos significados muy opuestos: es conocido que guarda una estrecha relación con el luto o la seriedad, pero lo cierto es que también proyecta solidez y profesionalismo, especialmente en el ámbito empresarial.
Tiene un carácter atemporal, ya que nunca pasa de moda, y permite estilizar cualquier figura, por lo que para la mayoría, el negro es un básico que no falla.
Azul: tranquilidad, inteligencia y credibilidad
Diferentes estudios respecto a la psicología del color, revelaron que el azul genera bienestar y tiende a reducir el estrés. Usar ropa de este color puede ayudar a inspirar confianza y estabilidad. Esta es una de las razones por las que múltiples compañías eligen usar un uniforme azul.
Además de estos colores, hay otros, como el amarillo que representa y estimula la felicidad y la creatividad. Sin embargo, los expertos recomiendan su uso con moderación, porque en exceso puede causar síntomas de ansiedad. Por otro lado, está el blanco, famoso por representar la pureza, limpieza y claridad mental. El violeta, más relacionado con lo espiritual, representa intuición e introspección.
Los colores también son una forma de comunicar, por lo que conviene conocer el efecto de cada uno a la hora de vestirse.
- Temas
- Ciencia
Dejá tu comentario