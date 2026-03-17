La NASA puede hacer que llegues a la Luna sin ser astronauta y no es con Inteligencia Artificial

La agencia espacial lanzó una convocación para que millones de personas puedan ser parte de su próxima misión lunar desde sus casas.

La exploración espacial vuelve a generar entusiasmo en todo el mundo gracias a una nueva propuesta que le permite a cualquier persona participar simbólicamente en una misión . La NASA abrió una convocatoria global para que el público envíe su nombre y el mismo pueda viajar a bordo de una nave que va a la órbita lunar .

La iniciativa forma parte de la misión Artemis II, que es el próximo vuelo tripulado del programa que busca marcar el regreso de los seres humanos a la órbita de la Luna, después de más de medio siglo.

A pesar de que no se trata de viajar físicamente al espacio, millones de personas podrán tener su nombre incluido en el recorrido . Los nombres registrados serán almacenados en un dispositivo digital (probablemente una memoria USB) que acompañará a la tripulación durante el trayecto, permitiendo que el público sea parte simbólica de una de las misiones más relevantes de la exploración espacial reciente.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio confirmó que el lanzamiento de la misión Artemis II hacia la órbita lunar está programado para el 1 de abril de este año .

La agencia espacial lanzó un sistema simple para que cualquier persona pueda sumarse a esta iniciativa desde cualquier parte del mundo.

El proceso se realiza de forma online y solo requiere ingresar a la página oficial de la NASA y luego ir al portal dedicado a la misión Artemis II. Una vez dentro del sitio, los usuarios deben completar un breve registro con dos datos básicos: su nombre y un código PIN de cuatro dígitos.

Después de enviar la información, el sistema genera automáticamente una tarjeta de embarque digital personalizada. Este documento funciona como una certificación simbólica de que el nombre del participante viajará en la misión.

La participación es gratuita y el registro puede completarse en pocos segundos. La propuesta busca acercar la exploración espacial al público general y permitir que personas de todo el mundo se sientan parte de el primer vuelo tripulado que orbitará nuestro satélite natural en más de 50 años

Luna cementerio de satélites NASA/ARIZONA STATE UNIVERSITY

Cómo será la nueva misión a la Luna de la NASA

La misión Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y uno de los pasos más importantes en el regreso de la exploración humana a la órbita lunar.

Durante aproximadamente diez días, la nave Orion realizará una trayectoria alrededor de la Luna impulsada por el potente cohete SLS (Space Launch System). El recorrido seguirá una trayectoria en forma de “ocho”, diseñada específicamente para aprovechar la gravedad de la Luna y permitir el regreso seguro de la nave a la Tierra.

Según los planes de la misión, la tripulación se alejará a más de 370.000 kilómetros de la Tierra y va a volar a unos 7.400 kilómetros más allá de la superficie lunar. Esto les va a permitir establecer nuevos récords de distancia para naves tripuladas y a su vez servirá como una prueba clave para futuras misiones dentro del programa Artemis.

El objetivo principal es evaluar los sistemas de la nave, el desempeño de la tripulación y las tecnologías necesarias para los próximos pasos de la exploración espacial. La misión también tiene un valor simbólico muy importante, y es que este será el primer vuelo tripulado que va a orbitar a la Luna en más de 50 años, retomando así la tradición de los históricos viajes del programa Apolo.