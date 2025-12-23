Qué restaurantes abren el 1º de enero

La celebración de Año Nuevo 2026 llega con propuestas gastronómica s especiales para quienes buscan una experiencia distinta en Buenos Aires . A continuación, cinco restaurantes.

El 1º de enero Hierro recibirá a sus comensales en sus locales de Palermo y Nordelta en horario nocturno, de 19 a 01 h, con una propuesta ideal para comenzar el año alrededor del fuego. Reconocida por su identidad parrillera contemporánea, la casa se destaca por trabajar carnes de novillo Angus Black maduradas 30 días al vacío, que recorren desde clásicos como el bife de chorizo y el ojo de bife hasta cortes emblemáticos como el T-Bone, todos cocinados a las brasas con quebracho colorado, sello de su sabor intenso y jugoso.

El menú se completa con vegetales de estación a la parrilla, opciones de pastas, pescados y cordero, además de una cuidada selección de vinos argentinos y una coctelería de autor que acompaña la experiencia.

En el barrio del Abasto, Grau Cebichería propone empezar 2026 con recetas típicas de la cocina costera peruana, atravesadas por la mirada personal del chef y propietario Raúl Zorrilla. Uno de sus principales diferenciales es la pecera refrigerada donde se exhiben los pescados del día, que el comensal puede elegir para que el equipo los trabaje a la vista en la cocina abierta, ya sea al cebiche, fritos, a la parrilla o en chupe, la tradicional sopa del Perú.

La carta está pensada para compartir y ofrece porciones abundantes, con los cebiches como eje central, desde versiones clásicas y carretilleras hasta opciones con sello propio, como el de trucha despinada en leche de tigre al ají amarillo con batata glaseada y choclo. También hay tiraditos, chicharrones, bivalvos, causas en distintas versiones y una selección de arroces. El espacio es amplio y luminoso, con mesas individuales y boxes con sillones corridos, lo que lo vuelve funcional tanto para salidas familiares como para grupos. La experiencia se completa con una barra de cócteles de autor, de perfil frutal y sabores típicos peruanos.

BONARIO

Bonario, ubicado en Villa Urquiza, se distingue por su propuesta culinaria de estilo mediterráneo moderno, que combina recetas caseras reinterpretadas con ingredientes frescos de temporada. Su ambiente cálido y relajado lo convierte en un lugar ideal para disfrutar y compartir.

Bonario - Gambas Dirección: Avenida Congreso 5702, Villa Urquiza.

A diferencia de muchos restaurantes que permanecen cerrados el 1º de enero, Bonario abrirá sus puertas de 17 a 00 h, ofreciendo una experiencia gastronómica única para comenzar el año. Su menú incluye opciones para compartir, como buñuelos de espinaca y muzzarella, boquerones con mostaza antigua o una selección de quesos y dulces del norte.

Bonario - provoleta BONARIO.

Entre los platos principales destacan la milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca, el truchón patagónico acompañado de vegetales asados y los ñoquis soufflé de cabutia. Para maridar, Bonario cuenta con una cuidada oferta de vinos nacionales, cócteles clásicos y de autor, cervezas artesanales y mocktails frescos.

WILLIAMSBURG

Mientras muchos locales permanecen cerrados durante las fiestas, Williamsburg confirma que el jueves 1º de enero de 2026 abrirá con normalidad su sede de Paseo de la Infanta, en su horario habitual de 12 a 00 h, convirtiéndose en una opción clave para quienes buscan dónde comer bien desde el mediodía y durante toda la jornada.

Williamsburg - Hamburguesa trible Dirección: Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo.

En esta nueva etapa, Williamsburg apuesta por una carta breve y precisa, con tres combos de hamburguesas que concentran toda su identidad gastronómica. El combo UNO es una cheeseburger clásica con carne de Muge, cheddar y una manteca a base de demi-glace; DOS suma panceta crocante, cebolla caramelizada y alioli casero, y TRES propone un perfil más americano, con doble medallón, vegetales frescos y un aderezo con mostaza antigua y aceite de trufa.

Todas las opciones incluyen papas fritas, y se completan con nuggets, menú infantil y bebidas listas para continuar con el brindis. La experiencia va más allá de la comida. El local combina una estructura tubular en el frente, con sectores techados y una terraza a cielo abierto, y un patio trasero donde se distingue la cancha de básquet desarrollada junto a Clutch y sponsoreada por Adidas, un sello distintivo de esta nueva etapa. A eso se suman los helados soft artesanales, con sabores como pistacho y Snickers, pensados para extender la visita y cerrar con algo dulce. Con ambientación urbana, menú específico para fans de la hamburguesa y una propuesta que invita a quedarse, Williamsburg se presenta como una de las alternativas gastronómicas que levantan la persiana el 1º de enero en Buenos Aires, manteniendo su espíritu intacto incluso en pleno feriado.

DEL RÍO CANTINA

El 1º de enero a partir de las 20 h, Del Río Cantina abre sus puertas y propone una noche de cantina clásica, mesa compartida y cocina casera.

Del Río Cantina 3

La carta recorre entradas como los buñuelos de espinaca y mozzarella o la provoleta Del Río con tomates y cebollas asadas, continúa con minutas que recuperan platos hoy difíciles de encontrar, como el revuelto gramajo o la suprema Maryland, y suma pastas hechas a mano, con opciones como los ñoquis gratinados con crema de provolone o los panzotti de espinaca, provolone y nueces en crema de azafrán. En un espacio de impronta italiana, atención cercana y clima barrial, la cantina invita a empezar el año alrededor de sabores reconocibles y una mesa que se estira.