Las 3 joyas de la Patagonia que valen la pena conocer este 2026

El sur argentino tiene mucho para ofrecer, pero hay tres rincones que son una parada obligatoria para el turismo.

El sur argentino tiene varios lugares ideales para las vacaciones con amigos o en familia. Secretaria de Turismo de Trevelin

La Patagonia es una de las grandes opciones que tiene el turismo para irse de vacaciones, ya sea solo, en familia o con amigos. Este sector del sur del país ofrece un sinfín de propuestas para sus visitantes, quienes, según lo que busquen, encuentran el sitio adecuado para sus necesidades.

Pero, entre tantos destinos, hay tres en particular que sobresalen y deberían ser una parada obligatoria para quienes visiten la zona. Cada uno tiene actividades muy distintas, pero que los hacen resaltar por sobre el resto y los convierten en paradas obligatorias.

Secretaria de Turismo de Trevelin Este sitio destaca por sus característicos colores, producto de las flores que crecen allí. Secretaria de Turismo de Trevelin Trevelin Trevelin se ubica en el noroeste de Chubut, a pocos kilómetros de la frontera con Chile y a unos 25 kilómetros de Esquel. El pueblo funciona como puerta de acceso al Parque Nacional Los Alerces por su sector sur, con caminos directos hacia lagos, ríos y áreas protegidas de fácil acceso desde el casco urbano.

Entre sus principales atractivos se destacan el Campo de Tulipanes, que recibe visitas durante la temporada de floración, el Molino Harinero Nant Fach y los circuitos ribereños del río Percy. En gastronomía, Trevelin es reconocido por sus casas de té tradicionales y restaurantes que trabajan con trucha, cordero patagónico y productos regionales elaborados en la zona.

Manzano Amargo Manzano Amargo está ubicado en el norte de Neuquén, dentro del departamento Pehuenches, en una zona cordillerana de baja densidad poblacional. El acceso se realiza por rutas provinciales desde Chos Malal, atravesando paisajes de montaña y valles que marcan un aislamiento real respecto de los centros urbanos.

El pueblo es elegido por quienes buscan termas naturales, ya que en sus alrededores se encuentran vertientes de aguas calientes de acceso libre. También es un punto habitual para caminatas hacia el volcán Domuyo y recorridos por ríos de montaña. La gastronomía local es sencilla y se basa en platos caseros, con predominio de chivito, carnes a la parrilla y elaboraciones regionales que reflejan la vida rural de la zona. Manzano_Amargo Kenia2023/Wikipedia Manzano Amargo sorprende a quienes lo visiten por sus encantadores paisajes. Kenia2023/Wikipedia El Chaltén El Chaltén se encuentra en el sudoeste de Santa Cruz, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, a unos 220 kilómetros de El Calafate. El pueblo está claramente delimitado y organizado para el visitante, con senderos que parten directamente desde el área urbana hacia distintos puntos del parque. El Chaltén Say Hueque El Chaltén también tiene paisajes que parecen sacados de un libro debido al impacto de su belleza natural. Say Hueque Entre las actividades más destacadas están las caminatas a Laguna Capri, Laguna Torre y Laguna de los Tres, todas con trazados señalizados y tiempos estimados definidos. En el plano gastronómico, concentra restaurantes especializados en carnes patagónicas, guisos de montaña y cervezas artesanales elaboradas en la región, con opciones claras para el cierre de cada jornada de trekking.

