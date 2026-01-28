El rincón poco conocido del norte argentino que es perfecto para visitar este verano + Seguir en









Ideal para estas vacaciones, este sitio es una gran alternativa para visitar en familia o con amigos.

Este sitio es ideal para las vacaciones, ya que permite enfrentar las altas temperaturas con sus actividades. BomTravel

El verano suele ser una época en la que, en Argentina, la mayoría aprovecha para irse de vacaciones. En este período, es normal que el turismo busque destinos donde la principal ventaja sea contar con lugares ideales para afrontar las altas temperaturas que azotan al país.

En el norte del mismo, donde suele hacer más calor, también conviven rincones únicos que le dan a sus visitantes la oportunidad de refrescarse y así hacerle frente a un sol que amenaza constantemente.

Dónde se ubica Dique Cabra Corral Dique Cabra Corral está ubicado en el sur de la provincia de Salta, dentro del Valle de Lerma, sobre el cauce de los ríos Guachipas y Rosario. Se encuentra a unos 65 kilómetros de la ciudad de Salta, en una zona de transición entre sierras bajas y áreas abiertas que facilitan la orientación general del visitante.

Qué se puede hacer en Dique Cabra Corral Las actividades acuáticas son uno de los atractivos principales: se ofrecen paseos en catamarán y lancha, además de esquí acuático, windsurf y kayak en el espejo de agua, aprovechando su amplitud y condiciones favorables para el turismo de verano.

Para quienes buscan experiencias de aventura, el lugar propone deportes como bungee jumping desde el puente del dique, tirolesa sobre el agua y zipline, ofrecidos por operadores especializados que trabajan durante la temporada alta.

Además, el embalse es elegido para pesca deportiva, con especies como pejerrey y bagre presentes en sus aguas. También se realizan paseos a zonas como la Bahía de Ablome y la Quebrada de los Cóndores, combinando turismo de naturaleza y actividades guiadas. Cómo llegar a Dique Cabra Corral Desde la ciudad de Salta, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 68 en dirección sur, en un recorrido de aproximadamente 65 kilómetros. El camino está asfaltado en su totalidad y cuenta con señalización regular, lo que permite llegar en auto particular sin complicaciones ni tramos técnicos. En transporte público, hay servicios de colectivos que conectan Salta con la localidad de Coronel Moldes. Desde ese punto, el tramo final hasta el dique se completa en taxi o remís, una opción habitual para quienes no viajan en vehículo propio y buscan llegar de manera directa al área del embalse.

