El rincón de Córdoba ideal para vacacionar que es el paraíso de los fanáticos del lomito + Seguir en









Este lugar se destaca por muchos aspectos, pero la gastronomía ocupa uno de los lugares más importantes.

Este sitio se destaca por muchos aspectos. TripAdvisor

Córdoba tiene muchas cosas para ofrecerle al turismo, desde entornos naturales ideales para descansar hasta puntos con una gran concentración de gente debido a la variedad de actividades disponibles. Incluso, la propuesta gastronómica también juega un papel propio a la hora de elegir un destino para las vacaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, este sitio adopta uno de los platos al paso más populares de la provincia, al punto de que hay un festival dedicado a él, donde todos los presentes disfrutan de una experiencia única.

La Calera Argentina.gob.ar Este lugar destaca por su calma y sus festivales. Argentina.gob.ar Dónde se ubica La Calera La Calera está ubicada en el departamento Colón, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Forma parte del Gran Córdoba y se encuentra sobre el faldeo oriental de las Sierras Chicas, lo que le permite combinar cercanía urbana con entorno natural.

La ciudad limita con la Reserva Natural de la Defensa La Calera y se desarrolla a la vera del río Suquía. Esa ubicación estratégica explica por qué es elegida tanto por quienes buscan una escapada corta como por quienes quieren pasar varios días en un entorno más tranquilo, sin alejarse demasiado de la capital.

Qué se puede hacer en La Calera Además de disfrutar del río Suquía y de los espacios naturales que rodean la ciudad, La Calera encontró en la gastronomía su mayor diferencial. En Córdoba, el lomito es una institución y la ciudad decidió llevar esa tradición un paso más allá, al posicionarse como un punto de encuentro obligado para quienes buscan probar distintas versiones del clásico cordobés.

El Festival Nacional del Lomito es el corazón de esa identidad. El evento reúne a locales gastronómicos, cocineros y miles de visitantes que llegan exclusivamente por este plato, lo que genera un movimiento que trasciende lo culinario y se convierte en un atractivo turístico en sí mismo. No se trata solo de comer, sino de vivir una experiencia que forma parte de la cultura local. Embed - LA CALERA: 5º FESTIVAL NACIONAL DEL LOMITO - 22 DE FEBRERO ( LOS CALIGARIS - SILVIA LALLANA) A esto se suman ferias, actividades culturales y propuestas al aire libre que acompañan el crecimiento de la ciudad como polo de eventos. La Calera supo construir una marca propia apoyándose en una pasión compartida por los cordobeses y convertirla en motor de convocatoria. Cómo ir hasta La Calera Desde la ciudad de Córdoba, el acceso a La Calera es simple y rápido. Se puede llegar en auto en menos de media hora, tomando avenidas principales que conectan de forma directa con la localidad, lo que la convierte en una opción ideal incluso para una salida de un día. También existen servicios de transporte público que unen la capital con La Calera de manera regular. Esta facilidad de acceso es uno de los factores que explica su crecimiento como destino, ya que permite llegar sin complicaciones y moverse con comodidad una vez en el lugar.

Temas Turismo