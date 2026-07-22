En Diputados, referentes de la industria energética consideraron que "es un punto de inflexión para todas las ramas de la economía" Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









En una reunión informativa, se detalló el lugar que está ocupando la Argentina en la transición energética y el salto que podrían dar las exportaciones con la inversión en logística.

Vaca Muerta se consolida como eje de la proyección energética internacional de la Argentina. Depositphotos

El presente energético argentino se encuentra escribiendo historia: con el mejor semestre de balance energético de la última década, aportó u$s2.207 millones más que en 2025 y el atractivo de su potencial anticipa nuevas inversiones que incrementen su producción. Aún así, un contexto internacional con profundas tensiones y desajustes logísticos continúan generando desafíos. Es por eso que referentes de la industria se nuclearon en la Cámara de Diputados para abordar los desafíos del posicionamiento de la matriz energética Argentina a escala global.

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La reunión ocurrió en la Comisión de Energía, que se convocó por segunda vez en el año tras el encuentro protagonizado por la secretaria nacional del sector, Carmen Tettamanti, en la actividad que dictaminó la reducción del régimen de Zona Fría, en mayo. El proyecto cuenta con media sanción en Diputados, pero la falta de una mayoría clara frenaron su tratamiento en el Senado.

En esta jornada, denominada “Energía en la Argentina y en el mundo”, se coincidieron en los efectos del conflicto en Medio Oriente, y en el impacto de los daños que sufrió en su matriz industrial Qatar: suba en los precios internos de los combustibles, posicionamiento como proveedor de energía segura a nivel global y un crecimiento de -al menos- u$s4.000 millones en exportaciones energéticas.

Diputados debatió transición enérgetica "Es un punto de inflexión para nuestro país, porque permitirá desarrollar todo el potencial energético y en otras de las ramas de la economía": esa fue la definición que dio Martín Kaindl, directivo del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, sobre la magnitud del potencial de Vaca Muerta. Según precisó, el sector de "Extracción y refinación de petróleo" es el líder en multiplicador de empleo del último lustro, con 83,6% efecto indirecto y 16,4% efecto directo.

El 65% de la energía global proyectado para el 2050 continuaría siendo combustible fósil. El especialista explicó el rol que puede tener nuestro país en la provisión de gas para la transición energética. "La matriz energética a nivel mundial es que más de tres cuartas partes está concentrada en combustibles fósiles, y más de una cuarta parte está basada en carbón, que es la que más emite", introdujo y continuó explicando que en 2023 y 2024 creció un 2,2% la matriz energética a nivel global, pero el 54% de lo que se adicionó en fue fósil (además de 38% renovables y un 8% nuclear). "No estamos transicionando, estamos adicionando", definió.

"Si nosotros pudiéramos reemplazar el carbón que se quema por gas, las emisiones bajaría y tal vez nos daría el tiempo necesario para desarrollar una opción energética capaz de reemplazar a los fósiles", sostuvo, remarcando el rol que podría tener nuestro país en la provisión de gas a escala global. Actualmente, la matriz energética nacional está compuesta por un 32% de petróleo, un 53% de gas 53% y un 1% de carbón. "La Argentina tiene una matriz energética relativamente limpia y más de un país desarrollado quisiera tener una de este tipo", aseguró y aclaró que por eso bajar el nivel de emisiones en nuestro país "es más complicado": "Hay que tener mucho conocimiento de lo que está pasando en la matriz energética para poder tomar compromisos". Asimismo, Kaindl detalló cómo cambió el escenario energético global, en el que EEUU pasó de ser el principal demandante al principal productor (secundado por Arabia Saudita y Rusia), cumpliendo un rol importante también como exportador. En ese marco, la Argentina comenzó a posicionarse dentro del ranking de proveedores, exportando 268.000 barriles diarios -más de un cuarto de su producción-, cuya cantidad se potenciará con la proyección de inversión en infraestructura.

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