Diseño, arte y arquitectura: la propuesta de Fontenla que se destaca en Casa FOA 2026

La firma argentina presenta TRAMA, un departamento de 150 m² en el histórico Palacio Molina, donde sus nuevas colecciones de mobiliario se integran con materiales nobles, obras de arte y elementos originales del edificio.

Se presenta la colección TEMPO de Fontenla, integrada por un sofá curvo, sillones y mesas de centro, laterales y auxiliares.

Un departamento de 150 metros cuadrados, techos de doble altura, grandes ventanales y mobiliario de líneas orgánicas forman parte de la propuesta que Estudio Fontenla presenta en Casa FOA 2026. Bajo el nombre de TRAMA, la firma argentina desarrolló un espacio integral dentro del histórico Palacio Molina, donde sus nuevas colecciones conviven con la arquitectura original del edificio y una selección de materiales, colores y obras de arte.

El proyecto, ubicado en el espacio 12 de la exposición, fue desarrollado junto a Oscar Gil, la arquitecta Florencia Basile y Gisela Bezek . La intervención aprovecha las características del inmueble, cuya estructura original data aproximadamente de 1885 y está vinculada con la antigua fábrica Alpargatas, para crear una vivienda contemporánea sin perder la identidad arquitectónica del lugar.

Las arcadas, los ventanales de medio punto y la altura de los ambientes se combinan con maderas, piedras, textiles y piezas de mobiliario diseñadas y fabricadas por Fontenla. El Azul Mediterráneo de Alba, utilizado en distintos sectores, funciona como hilo conductor de una propuesta que pone el acento en el diseño argentino y el trabajo artesanal.

El recorrido comienza en el living, un amplio ambiente social de doble altura donde las arcadas intervenidas en tonos azules establecen una conexión entre la estructura histórica y el nuevo diseño. Las formas curvas del mobiliario acompañan la arquitectura y permiten organizar el espacio sin perder amplitud.

Allí se presenta la colección TEMPO de Fontenla , integrada por un sofá curvo, sillones y mesas de centro, laterales y auxiliares. Las piezas se complementan con una biblioteca y un mueble de televisión que se extienden hacia la doble altura, mientras que los grandes ventanales incorporan cortinados livianos que acompañan las dimensiones originales de las aberturas.

La ambientación también incluye obras de arte, entre ellas Profundidades, de Lola Jaca, y una escultura de Eric Franco, que dialogan con las formas orgánicas del espacio.

En el comedor, Fontenla mantiene la presencia de la colección TEMPO, con una mesa de grandes dimensiones y sillones que acompañan la escala del Palacio. El ambiente incorpora pisos de madera de Patagonia Flooring, detalles en porcelanato y una luminaria de suspensión especialmente proyectada por Dynamo Iluminación. Una segunda obra de Lola Jaca, De la tierra, completa la propuesta.

La cocina, por su parte, combina diseño y funcionalidad alrededor de una isla central con superficies de madera y tapas de piedra sinterizada. El espacio incorpora equipamiento integrado y un sector de lavado oculto, pensado para resolver las necesidades cotidianas sin alterar la continuidad estética del ambiente.

Hacia el área privada, la suite reúne dormitorio, vestidor y antebaño mediante una combinación de materiales y texturas. Allí se destaca la cama de la colección BOSCO de Fontenla, con un respaldo curvo y líneas envolventes que acompañan el diseño del espacio. La ambientación se completa con una obra de Alejandro Frenkiel, denominada Vestigios, y una iluminación que combina recursos generales y decorativos.

Diseño argentino, materiales nobles y trabajo artesanal

Uno de los ejes de TRAMA es la utilización de mobiliario diseñado y fabricado por Fontenla en la Argentina, con especial atención a los materiales, las terminaciones y el trabajo artesanal. La propuesta busca que cada pieza forme parte de un conjunto, en lugar de funcionar como un elemento independiente dentro de los ambientes.

La madera de petiribí ocupa un lugar destacado, junto con revestimientos texturados, superficies de piedra sinterizada y textiles livianos. La combinación de estos materiales con el Azul Mediterráneo y una paleta de tonos neutros permite generar contrastes con la estructura industrial del edificio.

Las líneas curvas, los bordes redondeados y las texturas naturales se repiten en distintos sectores del departamento, desde el mobiliario del living hasta la cama de la suite. La iluminación y los cortinados también fueron seleccionados para acompañar las características arquitectónicas de cada ambiente.

El proyecto reúne, además, soluciones de iluminación, revestimientos y equipamiento de distintas firmas del sector, entre ellas Alba, Faplac, Patagonia Flooring, Canteras del Mundo, Longvie, Roca y Dynamo Iluminación, que participaron en la realización del espacio.

Con TRAMA, Estudio Fontenla muestra cómo sus colecciones pueden integrarse en una propuesta completa de interiorismo, en la que el mobiliario, los materiales y la arquitectura forman parte de un mismo concepto. Su espacio en Casa FOA 2026 combina la recuperación de elementos históricos del Palacio Molina con nuevas soluciones para la vida cotidiana, con el diseño y la fabricación nacional como protagonistas.