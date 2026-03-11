Los diseñadores ya no usan techos blancos para agrandar los espacios: el color que marca tendencia en interiores

Cada vez son más los diseñadores que recomiendan utilizar la técnica continuidad del color a la hora de pintar tu casa.

Durante muchísimos años, pintar el techo de blanco fue casi una regla indiscutible a la hora de decorar el hogar , es prolijo, se ve limpio y visualmente da la sensación de que es más grande. Era una apuesta segura porque combinaba con cualquier estilo, reflejaba la luz y ayudaba a que los ambientes se vieran más luminosos.

Sin embargo, las tendencias en diseño de interiores están cambiando y cada vez más especialistas cuestionan esta elección tradicional. La creadora de contenido y entusiasta del diseño de interiores Natalie Gisborne compartió en redes sociales un consejo que está generando debate entre decoradores y propietarios

Ella decía que cuando las paredes no son blancas, lo mejor es evitar usar ese color en el techo. Explicó que puede dar la ilusión de que la habitación es más chica de lo que en realidad es, contradiciendo la creencia popular.

Esta técnica consiste en pintar el techo y las paredes del mismo color, o al menos dentro de la misma familia cromática. Lo que se busca con esto es evitar la línea visual que se crea cuando termina la pared y comienza el techo. Al eliminar el contraste fuerte entre las superficies, desaparece el corte entre uno y otro y el ojo percibe el espacio como una superficie continua. El resultado da una mayor sensación de amplitud y altura dentro de la habitación.

Para lograr este efecto no es necesario que sí o sí se utilice exactamente la misma tonalidad de pintura en ambos lugares. La realidad es que muchas personas que aplican esta técnica optan por jugar con distintas variaciones dentro de la misma paleta de colores. Una de las opciones más utilizadas es emplear dos tonos del mismo color: uno ligeramente más claro y otro un poco más oscuro.

paredes pintadas

Por ejemplo, las paredes pueden pintarse con un tono medio y el techo con una versión más clara de ese mismo color. De esta manera se mantiene la continuidad visual, pero al mismo tiempo se crea cierta profundidad y equilibrio en el ambiente. También puede hacerse al revés, usando un techo apenas más oscuro para dar un efecto más envolvente y moderno.

La clave de esta técnica está en mantener una armonía con los colores que permite que el espacio fluya visualmente. Cuando se logra ese equilibrio entre tonos, la habitación no solo parece más grande, sino también más ordenada y estéticamente coherente. Además, este recurso se adapta muy bien a estilos de decoración actuales que buscan ambientes más cálidos, integrados y con personalidad.

Colores ideales para los techos de la casa

Elegir el color adecuado es una de las claves para que la técnica de continuidad del color funcione a la perfección. Aunque la idea principal es mantener la armonía entre paredes y techo, no todos los tonos generan el mismo efecto visual, se adaptan igual a cada espacio, ni se complementan con la estética que prefiere cada persona.

pintura removible.jpg

Los especialistas en decoración suelen recomendar colores neutros, ya que son versátiles, atemporales y permiten modificar el estilo del ambiente con facilidad a través elementos decorativos, como cuadros o hasta muebles. Una gama de colores que esta entre las preferidas de los decoradores es la el greige o beige, ya que estos colores reflejan bien la luz, algo fundamental para mantener la sensación de amplitud.

miroytengo-blog-hogar-decoracion-pintura-antigoteras-con-fibra.webp

Algo que es clave tener en cuenta a la hora de elegir el color, es la iluminación natural. En habitaciones con poca luz, los tonos cálidos pueden ayudar a generar una sensación más acogedora. En cambio, en ambientes con mucha luz natural los colores un poco más fríos o incluso más oscuros quedan lindos sin que el espacio pierda luminosidad.