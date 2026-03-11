De cuánto es la fortuna de Timothée Chalamet, el actor que se puso en contra a la ópera y el ballet

Es uno de los actores del momento, participó tanto en producciones taquilleras como de culto y no esquivó la polémica con sus declaraciones.

El actor del momento en Hollywood no esquivó las polémicas con sus declaraciones.

Timothée Chalamet es uno de los actores más reconocidos de su generación en Hollywood. Nacido en Nueva York en 1995, el intérprete franco-estadounidense ganó notoriedad internacional gracias a su talento y a una serie de papeles destacados tanto en el cine independiente como en grandes producciones de la industria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su carrera comenzó con pequeños roles en televisión, pero el salto a la fama llegó en 2017 con su actuación en “Call Me by Your Name”, que le valió una nominación al Premio Oscar a mejor actor cuando tenía apenas 22 años . Desde entonces, su popularidad creció rápidamente y pasó a protagonizar algunas de las películas más comentadas de los últimos años.

Gracias a ese éxito sostenido en el cine, el actor no solo ganó reconocimiento artístico sino también una importante fortuna . Entre salarios por películas, contratos publicitarios y proyectos de alto presupuesto, Chalamet logró acumular varios millones de dólares y consolidarse como una de las figuras jóvenes más influyentes de Hollywood.

Participó en grandes franquicias, taquilleras y de culto, donde fue nominado a importantes premios.

Timothée Chalamet comenzó su carrera actoral siendo muy joven. Participó en distintos proyectos televisivos y tuvo uno de sus primeros papeles importantes en la película “Interstellar” , dirigida por Christopher Nolan. Con el paso de los años fue ganando presencia en la industria hasta convertirse en uno de los actores jóvenes más solicitados.

El gran punto de inflexión llegó con “Call Me by Your Name”, donde interpretó a Elio Perlman . Su actuación fue aclamada por la crítica y le permitió obtener una nominación al Oscar a mejor actor, lo que impulsó definitivamente su carrera dentro de Hollywood.

Dune Su notoriedad lo llevó a protagonizar una de las sagas más aclamadas de ciencia ficción. Imagen: IMDb

Luego participó en producciones de gran repercusión como “Lady Bird”, “Little Women”, “Beautiful Boy” y, especialmente, la saga de ciencia ficción “Dune”, donde interpretó al protagonista Paul Atreides. También protagonizó la película “Wonka”, otro éxito comercial que reforzó su posición como estrella del cine contemporáneo.

En las últimas semanas, sin embargo, el actor volvió a ser noticia por una polémica declaración. Durante una charla pública con Matthew McConaughey afirmó que no le interesaría trabajar en disciplinas como la ópera o el ballet porque son artes que “se intenta mantener vivas aunque ya a nadie le importen”.

Sus palabras generaron críticas inmediatas dentro del mundo cultural. Cantantes de ópera, bailarines y compañías artísticas respondieron a sus dichos y defendieron la vigencia de estas disciplinas, lo que desató un intenso debate en redes sociales y medios internacionales.

Call me by your name Su papel en Call Me By Your Name lo catapultó a la fama y trajo sus primeros millones. Imagen: IMDb

De cuánto es el patrimonio de Timothée Chalamet

El crecimiento profesional de Timothée Chalamet también tuvo un impacto directo en su patrimonio. A medida que fue protagonizando producciones más grandes, sus salarios aumentaron considerablemente y comenzó a recibir ofertas de importantes marcas internacionales.

Además de sus ganancias en el cine, el actor firmó contratos publicitarios millonarios, incluyendo campañas con marcas de lujo como Chanel. Este tipo de acuerdos comerciales también contribuyó de manera significativa a incrementar su riqueza.

Según estimaciones de sitios especializados en finanzas de celebridades, el patrimonio de Timothée Chalamet ronda actualmente los 25 millones de dólares en 2026, una cifra que podría seguir creciendo a medida que continúe protagonizando grandes producciones de Hollywood.