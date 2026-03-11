Victoria Villarruel tomó distancia del aumento de sueldos en el Senado: "No decido cuánto cobran".

Tras conocerse el nuevo incremento salarial de los senadores para el semestre, la vicepresidenta compartió un fuerte posteo en sus redes sociales donde aseguró que la decisión no entra en sus responsabilidades.

Luego de conocerse el nuevo aumento de sueldos en el Senado con una dieta que superará los $11,6 millones , la vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia y aseguró que la medida no es su responsabilidad. "No decido cuánto cobran" , aseguró.

A través de un posteo en su cuenta de X (antes Twitter), Villarruel cruzó a los "operadores malintencionados" y se despegó del incremento salarial de los senadores. "Como vicepresidente no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos".

Además agregó: "tampoco decido cuantos asesores tienen y qué sueldos les pagan". Finalmente, afirmó que solo puede ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Tras esto, remató con que "queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento". Cabe destacar que esto es posible desde el año pasado, cuando la propia Villarruel lo decidiera ante la falta de acuerdo para derogar el “enganche".

El acuerdo alcanzado provoca que los senadores pasarán a cobrar en marzo una dieta que superará los $11,6 millones , luego del acuerdo paritario que cerraron los trabajadores legislativos bajo su representación gremial: Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN.

Los sindicatos consensuaron con las autoridades del Congreso un aumento salarial progresivo desde diciembre del 2025 hasta mayo del 2026 de 12,5%, distribuido de la siguiente manera: un incremento retroactivo del 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero (6,85% acumulado de aumento), un 2% en marzo, un 1,7% en abril y un 1,5% en mayo.

Hasta noviembre del 2025, se estimaba que los senadores cobraban unos 10,2$ millones en bruto, un salario compuesto por 2.500 módulos sujeto a lo de los trabajadores legislativos más un adicional de 1.000 gastos por representación y otros 500 extras por desarraigo.

A través de un comunicado, los gremios expresaron que este acuerdo “no significa la solución a la realidad que atravesamos como personal legislativo, sino que es un alivio a la misma” y apuntaron a que “este aumento de un 12,5% acumulado no es un cierre de las negociaciones, sino un piso desde donde seguir avanzando”.

LLA afirmó que no aceptará el aumento para senadores

Por su parte, la jefa del bloque del oficialismo, Patricia Bullrich, compartió un comunicado en rechazo de la medida bajo el lema "La Libertad Avanza no acepta el aumento".

"El pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios. Por eso consideramos que nuestro sueldo no debe ser aumentado", comienza el texto.

"Los Senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad", afirma el texto. Además, agrega que en un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creen que "la política debe acompañar con responsabilidad".

Noticia en desarrollo.-