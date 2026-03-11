Cerró una importante línea de colectivos que conectaba el conurbano con la Ciudad de Buenos Aires + Seguir en









Durante décadas, este colectivo fue una pieza clave para la conectividad en el AMBA. Tradicionalmente, conectaba Plaza Constitución con diversos puntos del conurbano sur, incluidos Florencio Varela, San Francisco Solano, Quilmes y Berazategui.

El 148 dejará de circular.

Los vecinos del conurbano bonaerense que se trasladan diariamente a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para trabajar atraviesan una situación de incertidumbre tras el anuncio del cierre de una línea de colectivos que conecta ambas zonas.

La línea 148, conocida popularmente como El Halcón, dejó de circular de forma definitiva tras atravesar meses de dificultades económicas y conflictos gremiales. Según trascendió, la compañía mantiene deudas con alrededor de 500 empleados, que incluyen el aguinaldo de diciembre y salarios correspondientes a los primeros meses del año.

linea 148 2 La línea 148, conocida popularmente como El Halcón, dejó de circular de forma definitiva. Los trabajadores relatan que la empresa recortó los recorridos de forma progresiva ante la incapacidad de solventar los gastos operativos básicos. La situación se volvió insostenible durante los últimos meses, debido a una combinación de factores económicos que culminaron en el colapso total de la prestación.

“La empresa ya no tuvo manera de sostenerlo. Todo viene a raíz de los subsidios y las compensaciones que se recortaron”, sostuvo Leonel, uno de los delegados de los empleados.

Qué pasará con los recorridos El Grupo DOTA presentó una propuesta ante la Secretaría de Transporte para hacerse cargo del servicio. La iniciativa contempla que la empresa San Vicente opere los ramales que llegan hasta San Francisco Solano, mientras que Expreso Quilmes asumiría los recorridos que tienen como destino Florencio Varela. De concretarse este esquema, alrededor de 380 trabajadores podrían conservar sus puestos, aunque la continuidad laboral quedará sujeta a que previamente se regularicen las deudas salariales pendientes. Por otro lado, algunos recorridos que conectan con Quilmes aún no tienen una definición concreta y podrían quedar fuera del sistema en el marco de una eventual reestructuración del esquema de transporte.